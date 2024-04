video suggerito

Aggredisce e minaccia un medico all’ospedale di Bracciano: 52enne arrestato in flagranza di reato I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato e portato in carcere un 52enne, che ha aggredito un medico e minacciato il personale sanitario dell’ospedale Padre Pio di Bracciano. Il gip ne ha convalidato l’arresto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ha aggredito un medico, minacciato il personale sanitario e insultato alcune persone presenti. L'episodio è avvenuto lunedì scorso 8 aprile all'ospedale Padre Pio, nel Comune di Bracciano, in provincia di Roma. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano hanno arrestato in flagranza di reato e portato in carcere un uomo di cinquantadue anni. Si tratta di un cittadino italiano, con precedenti, gravemente indiziato del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia ne ha convalidato l'arresto e l'uomo si trova nel carcere di Civitavecchia.

Aggredisce e minaccia il personale sanitario

L'ospedale Padre Pio di Bracciano

Secondo quanto ricostruito l'uomo, era andato in ospedale per fare una visita a dei parenti. In evidente stato di alterazione, ha aggredito fisicamente e minacciato il personale sanitario, insultando anche alcune persone presenti. Subito il personale di turno dell'ospedale ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 e ha chiesto l'intervento urgente dei carabinieri, per una persona che aveva appena compiuto un'aggressione. Il cinquantaduenne nel frattempo è uscito dall'ospedale e si è allontanato a piedi. È poi entrato all'interno di un supermercato vicino al nosocomio, ha infastidito i dipendenti e i clienti.

I carabinieri lo arrestano in flagranza di reato

I carabinieri, ricevuta la segnalazione e raccolti i dettagli utili ad individuare l'aggressore, hanno dato il via ricerche. In poco tempo i militari hanno rintracciato l'uomo. Lui quando li ha visti, non volendo farsi controllare, li ha aggrediti, minacciandoli. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato e portato nel carcere di Civitavecchia. L’Autorità giudiziaria ne ha convalidato l'arresto mercoledì 10 aprile, disponendone la custodia cautelare in carcere.