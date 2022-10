“Voglio farla finita” 27enne si sdraia sui binari, carabiniere eroe lo salva mentre arriva il treno Momenti di paura alla stazione di Guidonia Montecelio, dove un 27enne ha tentato il suicidio. A salvarlo un carabiniere eroe, che lo ha tolto di peso dai binari.

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia sfiorata a Guidonia Montecelio alle porte di Roma, dove un uomo di ventisette anni di origini egiziane ha tentato di suicidarsi. I fatti che riporta Roma Today.it risalgono alla mattinata presto di oggi, venerdì 28 ottobre e sono avvenuti nella provincia Nord Est della Capitale. Era poco prima delle ore 8 quando l'uomo è entrato in stazione, ha oltrepassato la banchina e si è sdraiato sui binari. La scena non è sfuggita a un carabiniere che lavora alla tenenza dei di largo Centroni libero dal servizio smontante dal turno notte, che si è accorto di lui e, senza pensarci due volte, è subito intervenuto in suo soccorso.

"Voglio farla finita", gli ha risposto l'uomo alla sua richiesta di spostarsi dal binario. Il militare si è reso conto che non c'era un attimo da perdere, stava infatti entrando in stazione un treno e doveva agire prontamente: è sceso sui binari e lo ha preso di forza, riportandolo in sicurezza sulla banchina. È stata una questione di attimi, poco tempo dopo non ci sarebbe stato più nulla da fare. Una vicenda che sarebbe potuta culminare in un dramma, ma che fortunatamente è terminata con un lieto fine, grazie all'eroico gesto del carabiniere, che ha rischiato la vita per salvarlo.

Il salvataggio si è svolto davanti ad alcuni presenti, pendolari diretti al lavoro che erano in attesa di prendere il treno. Arrivata la segnalazione al 118, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha soccorso e trasportato il ventisettenne all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli e si è accertato che il militare non avesse riportato conseguenze. Anche se lo spavento è stato grande, entrambi fortunatamente stanno bene.