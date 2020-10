Vittorio Sgarbi si candiderà a sindaco di Roma per il centrodestra. Lo ha comunicato l'ufficio stampa dell'attuale primo cittadino di Sutri. Sgarbi correrà con il simbolo di ‘Rinascimento‘, movimento da lui fondato nel 2017, insieme ad associazioni comitati e movimenti civici. "Tra questi – si legge nel comunicato che lancia la candidatura – il movimento ‘No euro – Italia Libera', guidato da Gian Luca Proietti Toppi, con cui ha recentemente promosso la raccolta di firme per il referendum d’indirizzo per la fuoriuscita dell’Italia dall'Unione Europea". "La sindacatura di Virginia Raggi – dichiara Sgarbi – passerà alla storia come la più grave calamità naturale dopo il grande incendio di Roma del 64 d. C. ai tempi dell’imperatore Nerone. C’è da ricostruire una città e ridarle la dignità di Capitale'. I dettagli della candidatura di Vittorio Sgarbi saranno diffusi in una conferenza stampa organizzata per mercoledì 14 ottobre a Roma.

Vittorio Sgarbi candidato sindaco di Roma: "Costringo leader centrodestra a confronto"

L'ufficio stampa dell'attuale sindaco di Sutri ha inoltre dichiarato che la candidatura di Vittorio Sgarbi "rompe gli indugi nel centrodestra e costringe i leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia al confronto". L'altro candidato papabile per il centrodestra a Roma, sarebbe il conduttore e giornalista Massimo Giletti. Un'idea filtrata negli ultimi giorni e che il diretto interessato non ha ancora smentito. Il giornalista e conduttore di "Non è l'Arena" è il profilo di candidato che Matteo Salvini vorrebbe schierare a Roma: senza tessera e di alto profilo.