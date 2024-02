Vittima di un furto tenta il suicidio: gli agenti lo salvano e fanno una colletta per aiutarlo Una storia a lieto fine e commovente quella successa ieri a Roma, dove gli agenti hanno salvato un 64enne che voleva suicidarsi lanciandosi da Ponte Garibaldi dopo aver subito un furto. Hanno fatto una colletta per aiutarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Momenti di paura per un uomo di sessantaquattro anni, che ha tentato di suicidarsi lanciandosi da Ponte Garibaldi, ma gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti e gli hanno salvato la vita. L'episodio, che sarebbe potuto culminare in tragedia, ma che per fortuna si è concluso con il lieto fine, è avvenuto all'ora di pranzo di ieri, venerdì 23 febbraio, sul ponte che collega il lungotevere De' Cenci a piazza Giuseppe Gioachino Belli, nei rioni Regola e Trastevere.

Secondo quanto ricostruito erano circa le ore 13 e gli agenti del I Gruppo Centro Storico erano impegnati in un servizio di pattugliamento della zona. La loro attenzione è stata attirata da un gruppo di persone, che si era radunato intorno ad un uomo: aveva scavalcato la balaustra del ponte e voleva lasciarsi cadere nel vuoto.

Il tentato suicidio dopo un furto di soldi e documenti

Gli agenti hanno capito subito che la situazione era molto grave e che era necessario un intervento urgente. La pattuglia si è subito fermata su ponte e uno degli agenti si è avvicinato al sessantaquattrenne con calma e attenzione. Ha parlato a lungo, riuscendo a stabilirci un dialogo e a conquistare la sua fiducia. L'uomo gli ha raccontato perché si trovava lì e perché voleva uccidersi: gli avevano appena rubato soldi e documenti e non poteva ritirare la pensione. L'agente gli ha fatto capire che era lì per ascoltarlo e che lo comprendeva, capiva i suoi problemi e gli ha anche spiegato, rassicurandolo, che tutto si sarebbe risolto.

Gli agenti hanno fatto una colletta per aiutarlo nelle spese urgenti

Gli agenti, dopo diversi tentativi, sono riusciti a far cambiare idea all'uomo e a convincerlo a scendere dalla balaustra. Una volta al sicuro e dopo essersi assicurati che stesse bene, lo hanno accompagnato presso la sede di via della Greca, dove gli è stato fornito l’aiuto necessario. Per aiutarlo nelle spese urgenti gli agenti si sono autofinanziati con una colletta, un gesto fatto col cuore, nell'attesa che il sessantaquattrenne possa riaccedere alla sua pensione.