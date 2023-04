Viterbo, fa irruzione in casa di un 84enne e lo accoltella alla testa: condannato a 10 anni Era in fuga dopo essere stato sorpreso all’interno di un fondo agricolo con altre 3 persone, quando è entrato in casa dell’84enne e, armato di coltello, gli si è scagliato contro.

A cura di Beatrice Tominic

È stato condannato ieri mattina, giovedì 20 aprile 2023, l'uomo di 31 anni che lo scorso novembre ha rapinato e accoltellato un ottantaquattrenne nel centro di Corchiano, comune in provincia di Viterbo, che si trova poco più a sud del Monumento Naturale Oasi WWF Pian Sant'Angelo e una ventina dal Lago di Vico.

Il gup del Tribunale di Viterbo, con l'accusa di tentato omicidio, ha stabilito la pena a 10 anni di carcere, alla quale si è aggiunta anche l'espulsione dal territorio nazionale, non appena terminato il periodo in prigione, come riporta l'edizione viterbese de il Messaggero.

Cosa è successo lo scorso novembre

I fatti per cui l'uomo, un 30enne romeno, è stato condannato risalgono a domenica 27 novembre 2022. Nella zona del Fallarese, a meno di un chilometro dal centro cittadino di Corchiano, quattro persone sono state sorprese all'interno di un fondo agricolo: immediatamente il proprietario ha allertato i carabinieri, segnalando un furto.

Leggi anche Sorelle di 13 e 16 anni scomparse da Cerveteri e Viterbo, ricerche nei comuni vicini

Colti in flagrante, tre di loro sono fuggiti correndo per i campi, mentre il quarto, il 31enne, pensando di essere avvantaggiato, si è fermato ancora, ha rubato le chiavi dell'automobile dell'uomo e si è messo al volante. Dopo appena qualche metro, però, la macchina è finita fuori strada costringe il conducente a continuare la sua fuga a piedi, che lo ha portato nel centro cittadino, nella zona di Santa Maria del Soccorso.

L'aggressione all'84enne

Una volta arrivato in città, il 31enne si è introdotto nell'abitazione di un anziano di 84 anni. Scoperto anche dall'84enne, ha estratto un coltello e ha iniziato a colpirlo alla testa. Poi ha continuato la sua fuga, lasciando l'uomo sanguinante sul pavimento, con gravi lesioni. Rubata anche l'automobile dell'anziano, ha ripreso a scappare prima di essere bloccato ad un posto di blocco dei carabinieri poco distante. Dopo aver cercato di investire un militare, gli uomini dell'Arma sono riusciti ad arrestarlo: da quel momento si trova nel carcere di Mammagialla.

La condanna a 10 anni

Nell'ultima udienza, il pm aveva chiesto una pena di 12 anni, con le accuse di rapina in abitazione, tentato omicidio, sia dell'anziano che del carabiniere, tentato furto in concorso in un casolare, furto di due auto e danneggiamento aggravato di un’auto in sosta. La pena è in seguito stata ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato.