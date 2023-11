Vitello si aggira per le strade di Vitinia: cammina fra le auto, poi si ferma sulle strisce pedonali Ad appena quattro giorni dalla fuga del leone a Ladispoli, un vitello è stato sorpreso a girovagare nelle strade di Vitinia.

Ha creato non poco scompiglio la presenza di un vitello per le strade di Vitinia, nella zone sud ovest della capitale, in direzione del litorale di Ostia. Dopo il felino a Ladispoli e, ancora prima, la fuga dei due lama dallo stesso circo Rony Roller. Fra i gabbiani che dalla spiaggia si sono diretti al centro città, i topi e le nutrie che ormai hanno trovato casa sulle sponde del Tevere e i cinghiali, i cui avvistamenti sono sempre più recenti all'alba e al tramonto nelle stagioni più miti, oggi è toccato anche ad un bovino.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un vitello. Nonostante la giovane età, però, l'animale si presenta già alto, con due grandi corna. Oltre a qualche passo in avanti, come si vede in uno dei due video, ad un certo punto sembra prendere la ricorsa. Al momento non si sa nulla dell'animale: non sappiamo da dove sia fuggito né chi sia il proprietario.

Il video del vitello per le strade di Vitinia

I pochi secondi di video, pubblicati e resi noti dalla pagina Instagram di Welcome to Favelas, mostrano il vitello che si aggira fra le automobili in una delle strade di Vitinia, nella zona a sud ovest della capitale. Qui l'animale, dopo aver fatto qualche passo, si blocca, quasi all'altezza delle strisce pedonali. E, probabilmente attirato dalle persone che lo stanno osservando da lontano, armati di videocamera, si volta proprio verso l'obiettivo.

Resta in mezzo alla strada, in prossimità dell'attraversamento, ma senza muoversi. Molte le automobili che percorrono la via principale e che sono costrette a continuare dritto, senza girare a sinistra, per evitare di rischiare lo scontro con l'animale. "Gli prende un colpo: gira e poi si ritrova la mucca in mezzo", si sente dire dalla voce che sta riprendendo la scena nel telefonino che, nel bel mezzo del video, specifica di aver già segnalato la situazione alle autorità.