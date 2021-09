Visita al Colosseo diventa notte di paura: turista americano picchiato per una catenina d’oro Un turista americano di 35 anni è stato picchiato e derubato mercoledì sera nella piazza del Colosseo intorno alle ore 11. La classica passeggiata notturna per il centro di Roma è finita molto male. I tre aggressori l’hanno accerchiato per poi strappargli la catenina d’oro che aveva al collo. In corso le ricerche per rintracciare i responsabili.

A cura di Luca Ferrero

La passeggiata sui via dei Fori Imperiali, il Colosseo illuminato dai giochi di luce. Il turista americano di 35 anni era del tutto incantato dalla bellezza di Roma di notte, quando è stato improvvisamente aggredito e rapinato da tre uomini. È successo mercoledì sera, sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti. Lo ha reso noto stamane il quotidiano romano Il Messaggero.

Passeggia per ammirare il Colosseo, viene picchiato e derubato

Due passi in centro per riempirsi gli occhi degli straordinari monumenti di Roma. Ancora qualche foto all'Anfiteatro Flavio prima di tornare negli Stati Uniti. Un grande classico della vacanza nella Città Eterna: godere della tranquillità di un giro turistico al chiaro di luna, senza afa e con meno turisti in giro. Ma per il visitatore 35enne la meraviglia si è presto trasformata in paura. Alle 23.15 di mercoledì sera il turista americano si trovava nella piazza del Colosseo quando è stato avvicinato da tre uomini con fare minaccioso. L'uomo, del tutto assorto nell'ammirare il monumento, non si è accorto subito della situazione potenzialmente pericolosa. Non ha avuto nemmeno il tempo di reagire. In pochi istanti i tre aggressori lo hanno accerchiato e hanno iniziato a picchiarlo. Preso per il collo e colpito al torace: un aggressione brutale per derubarlo di ciò che aveva. I tre sono riusciti a strappargli una catenina d'oro e a fuggire immediatamente. I passanti, che assistevano increduli alla scena durata pochi secondi, hanno subito chiamato la Polizia. All'arrivo degli agenti, i tre si erano già dileguati nelle vie del centro. Sul posto anche un'ambulanza del 118, ma il turista americano, amareggiato e scosso, ha comunque rifiutato il ricovero. Ora, sono in corso le ricerche per rintracciare i responsabili dell'accaduto.