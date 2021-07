Il Campidoglio ha emanato una nuova ordinanza antialcol valida fino al 15 settembre 2021. Sarà vietato, a partire da una certa ora, l'asporto e la circolazione delle bevande in vetro al di fuori dei locali. Il motivo, dichiara il Campidoglio, è "da una parte contrastare il fenomeno della movida "selvaggia" che coinvolge diverse aree del territorio, soprattutto quelle del Centro Storico e, nello stesso tempo, proseguire l'azione di contrasto alla diffusione dei contagi evitando il moltiplicarsi di assembramenti e di reazioni ingiustificate ai controlli delle forze dell'ordine".

Come funziona l'ordinanza antialcol

Gli esercizi di vicinato e i distributori automatici non potranno vendere alcolici dalle ore 18 fino alle 7 del giorno successivo; è inoltre vietato l'asporto di bevande alcoliche in contenitori di vetro presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento è valido fino al 15 settembre 2021, "fatte salve le diverse disposizioni adottate dalla Prefettura in occasione di ‘Uefa 2020‘, nonché possibili successive reiterazioni e/o modifiche in conseguenza dell'evolvere della situazione epidemiologica".

Raggi: "Compromesso per vivere la città in modo sicuro"

A prendere parola sull'ordinanza anche la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Si sono verificati diversi episodi vergognosi di movida selvaggia – ha dichiarato – Abbiamo ascoltato le esigenze dei comitati dei cittadini e quelle dei commercianti, facendo il punto della situazione con il Prefetto. Con questo provvedimento aggiungiamo un tassello per arginare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza per i cittadini, soprattutto ora che le norme nazionali contro il Coronavirus iniziano a farsi meno stringenti. Dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia per la tutela di tutti". E ha poi aggiunto che "la nuova ordinanza che abbiamo predisposto vuole essere un giusto compromesso per vivere la città in modo più sicuro".