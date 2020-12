Un uomo di quarant'anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Viterbo con l'accusa di aver violentato ripetutamente la figlia di nove anni. L'arresto è stato disposto dalla Procura ed eseguito dai poliziotti lo scorso 14 dicembre. Il 40enne, domiciliato a Viterbo ma residente in Germania, è stato messo agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, con il divieto di lasciare la sua abitazione. A denunciare il quarantenne è stata l'ex moglie: sarebbe stata la bambina, parlando con la madre, a raccontare degli abusi subiti dal padre, che si sarebbero consumati tra il 2017 e il 2018. La donna ha allora sporto denuncia alle forze dell'ordine, che in seguito alle indagini hanno deciso di disporre l'arresto dell'uomo.

Arrestato stupratore seriale di minorenni

Il giorno dopo, martedì 15 novembre, è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Civitavecchia un uomo di 48 anni, accusato di aver stuprato diverse ragazzi minorenni. Secondo l'accusa le violenze sarebbero andate avanti per sette anni, dal 2011 al 2017. All'epoca il 48enne viveva in Irlanda, e avrebbe abusato di diverse ragazzine, che hanno poi raccontato tutto ai genitori, che si erano resi conto che qualcosa non andava nel comportamento delle figlie. In seguito alle indagini le forze dell'ordine sono riuscite a risalire all'identità del responsabile. La polizia irlandese ha così diffuso il provvedimento del mandato d’arresto europeo, con la diffusione della segnalazione e dell'identikit e con la richiesta di procedere all’arresto immediato dell’uomo, qualora venisse trovato. L'uomo è stato individuato dai poliziotti di Civitavecchia nell'ambito di controlli sui furti nelle abitazioni.