video suggerito

Violenza sessuale al concertone del primo maggio: espulsi in tre, erano in Italia per studiare Sono stati espulsi i tre ragazzi fermati per le molestie sessuali avvenuti nella folla durante il Concertone del primo maggio a San Giovanni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono stati espulsi i tre ragazzi tunisini accusati di violenza sessuale di gruppo durante il Concertone del primo maggio a Roma, in piazza San Giovanni. Il caso risale proprio al pomeriggio della Festa dei Lavoratori quando, mentre era in attesa di entrare nell'area riservata agli spettatori, una ragazza è stata molestata dai tre che l'avrebbero afferrata sorprendendola mentre era di spalle, l'avrebbero circondata e iniziata a palpeggiare. La giovane si è rivolta subito ad un'amica che è riuscita a trascinarla via. Le due si sono allontanate dalla calca e, insieme, hanno chiesto aiuto ad alcuni poliziotti in servizio poco distante che li hanno rintracciati grazie alle descrizioni fornite dalle ragazze. Una volta raggiunti, li hanno arrestati.

Molestie al Concertone del primo maggio

Oggi, a poco più di una settimana da quel giorno, per i tre ragazzi è scattato il rimpatrio: si trovava a Roma per ragioni di studio. Ma sono stati espulsi e costretti a tornare a casa per quanto accaduto, come richiesto dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, non appena venuto a sapere dei fatti. Parole di condanna erano già arrivate anche dai sindacati Cgil, Cisl e Uil: "Si è trattato di un fatto grave e intollerabile, avvenuto in un contesto che ha lo scopo di promuovere diritti e libertà delle persone".

Il rimpatrio per i tre ragazzi accusati di violenza

I tre, due ventiduenni e un venticinquenne, erano arrivati in Italia con una richiesta di permesso di soggiorno per motivi di studio. Non appena arrestati, in piazza San Giovanni mentre era in corso il Concertone del primo maggio, erano scattate le prime verifiche all'ufficio immigrazione che, a fronte dell'accaduto, ha provveduto ad annullare i percorsi di regolarizzazione per i tre. L'istruttoria è stata avviata subito e si è conclusa l'emissione del provvedimento di trattenimento del questore presso il Cpr e, dopo la convalida del giudice, nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 maggio, sono stati espulsi con procedura immediata e rimpatriati.