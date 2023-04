Schianto sulla Pontina, furgone impazzito si scontra con due auto: 4 feriti, anche un bimbo di 3 anni Tre veicoli si sono scontrati questa mattina sulla via Pontina, all’altezza di Aprilia. Quattro persone, tra cui un bambino, sono state portate in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente questa mattina sulla via Pontina, all'altezza di Aprilia. A schiantarsi sono state due macchine e un furgone: quattro le persone ferite, tra cui un bambino di tre anni. Tutti sono stati soccorsi e portati in ospedale dagli operatori del 118, giunti immediatamente sulla scena. La strada è stata chiusa momentaneamente nel tratto interessato dall'incidente: non appena i mezzi saranno rimossi e le condizioni di sicurezza ripristinate, la via Pontina sarà riaperta al traffico veicolare.

Sul posto è arrivata la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni, a provocare l'incidente sarebbe stato il furgone che, fuori controllo, si è andato a schiantare sul divisorio che separa la carreggiata con la strada laterale, facendo un testacoda. Le altre due vetture non sono riuscite a frenare in tempo per evitare lo schianto.

Non sono note le condizioni delle persone rimaste ferite nell'incidente. Tutte sono state portate in ospedale e prese in carico dai medici del nosocomio, che li hanno curati con la massima urgenza.

Da chiarire come mai il conducente del furgone abbia perso il controllo del mezzo. Tra le ipotesi, che abbia avuto un malore, un colpo di sonno o una distrazione, e che per questo sia andato fuori strada. Anche questo sarà accertato dagli agenti della Polizia Stradale in collaborazione con gli operatori sanitari, che effettueranno tutti i test necessari per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sotto shock le persone che in quel momento transitavano su via Pontina e che hanno assistito al tremendo schianto, lanciando l'allarme per chiamare i soccorsi.