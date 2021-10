Violenta una bambina di 8 anni in un hotel a Fondi: bagnino ammette gli abusi Ascoltato ieri dal giudice, il bagnino di 32 anni arrestato lo scorso lunedì a Fondi ha ammesso gli abusi nei confronti della bimba di otto anni, in vacanza con la famiglia in un albergo di Fondi. Il legale dell’uomo aveva chiesto gli arresti domiciliari, negati dal giudice, che ha confermato la custodia cautelare in carcere.

A cura di Natascia Grbic

Ha confessato e ammesso di aver violentato la bambina di otto anni il bagnino arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia di Stato. Il 32enne ha dichiarato davanti al giudice di "non sapere cosa gli fosse preso" e di non "essersi riuscito a controllare". Il legale dell'uomo ha chiesto per lui gli arresti domiciliari, negati però dal giudice: l'uomo rimarrà in carcere, non è previsto al momento un alleggerimento della misura nei suoi confronti.

Le indagini sono partite lo scorso giugno in seguito alla denuncia della madre della piccola. I fatti risalgono allo scorso giugno, a quella che sarebbe dovuta essere una vacanza piacevole per la piccola e i suoi genitori, che avevano deciso di passare qualche giorno in una struttura alberghiera di Fondi. Non avrebbero mai immaginato che il bagnino dell'albergo avrebbe attirato la figlia in uno stanzino e avrebbe abusato di lei. Sull'ordinanza emessa dal giudice si legge che l'uomo, "approfittando della fiducia della sua vittima attraverso l’elargizione di piccoli doni sarebbe poi riuscito ad attirarla in un magazzino, al cui interno si sarebbe consumato l’orrore".

La denuncia della madre della piccola ha trovato numerosi riscontri, a partire da alcune immagini e video trovate nel telefono del 32enne, dal racconto della bambina, di alcuni testimoni e dai sopralluoghi della polizia scientifica, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della struttura. Per l'uomo, che ieri pomeriggio ha confessato le violenze nei confronti della piccola di otto anni, sono scattate le manette lo scorso lunedì, al termine delle indagini effettuate dalle forze dell'ordine.