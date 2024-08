video suggerito

Violenta turbolenza sul volo per Londra, atterraggio d’emergenza a Fiumicino: feriti due steward Una passeggera ha raccontato: “Una vacanza favolosa si è conclusa con un viaggio da incubo di ritorno da Corfù, con una terribile turbolenza in cui siamo precipitati per 200 metri e due membri dell’equipaggio di cabina sono rimasti feriti con una gamba rotta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una violenta turbolenza ha costretto un Airbus A320 della compagnia low cost easyJet con 180 passeggeri a bordo a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Roma Fiumicino. Il volo è partito da Corfù intorno alle 13 di lunedì 19 agosto in direzione di Londra Gatwick, ma quando è entrato nello spazio aereo italiano ha incontrato una turbolenza di forte entità, che ha costretto l'equipaggio a decidere di atterrare provvisoriamente all'aeroporto Leonardo Da Vinci.

Secondo quanto ricostruito, due membri dell'equipaggio sono rimasti feriti in seguito all'incidente avvenuto dopo circa venti minuti dal decollo.

Stando a quanto riporta una nota dell'ANSV, Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, "l’aeromobile Airbus A320 marche di registrazione G-EJCM, in volo pianificato da Corfù a Londra Gatwick, nell’entrare nello spazio aereo italiano incontrava una turbolenza, a seguito della quale due assistenti di volo risultavano feriti. L’equipaggio di condotta decideva di dirigersi verso Roma Fiumicino, dove l’atterraggio avveniva senza ulteriori conseguenze".

Leggi anche Donna trovata morta nel giardino di casa a Formia: sangue su tutto il corpo e due ferite alla testa

L'ANSV informa inoltre di aver disposto l'apertura di un'inchiesta di sicurezza classificando l'evento come incidente, "in considerazione della tipologia e della gravità delle lesioni riportate ed in linea con quanto previsto dall’Annesso 13 ICAO e dal Regolamento (UE) n. 996/2010".

Una passeggera ha raccontato l'episodio al quotidiano britannico The Mirror: "Una vacanza favolosa si è conclusa con un viaggio da incubo di ritorno da Corfù, con una terribile turbolenza in cui siamo precipitati per 200 metri e due membri dell'equipaggio di cabina sono rimasti feriti con una gamba rotta, il che ha comportato un atterraggio d'emergenza a Roma per essere portati in ospedale".

Easyjet ha fatto sapere in una nota: "Il volo del 19 agosto ha subito una turbolenza che purtroppo ha ferito due membri dell'equipaggio di cabina. Di conseguenza, il capitano ha deciso di deviare il volo verso Roma, dove gli assistenti di volo hanno ricevuto assistenza medica. La sicurezza e il benessere dei nostri clienti e dell'equipaggio sono la massima priorità di easyJet e i nostri piloti sono addestrati a gestire le turbolenze".