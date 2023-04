Violenta la sua avvocata nella sala colloqui a Rebibbia: condannato a due anni di carcere L’avvocata era a colloquio con il suo assistito nel carcere di Rebibbia quando è stata molestata dall’uomo. A salvarla, l’intervento degli agenti penitenziari.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato condannato a due anni di reclusione con l'accusa di aver abusato della sua avvocata durante un colloquio nel carcere di Rebibbia. La donna era riuscita a scappare dalla sala e avvertire la polizia penitenziaria di quanto era appena accaduto. E così l'uomo è stato nuovamente arrestato con l'accusa di violenza sessuale: con quest'altra condanna, dovrà tornare in carcere.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'uomo era imputato in un processo per droga, e lo studio legale a cui si era rivolto aveva mandato l'avvocata per difenderlo. I due si erano visti varie volte nell'aula di Rebibbia destinata ai colloqui con i legali, e dopo poco lui aveva cominciato a mostrarle interesse. Lei lo aveva respinto, ricordandogli anche che il rapporto che li legava era strettamente professionale.

I fatti risalgono al 2017. Più di una volta la donna gli ha fatto capire che doveva smetterla con quell'atteggiamento, altrimenti non lo avrebbe più difeso. Lui però ha continuato, fino ad arrivare all'episodio che l'ha spinta a denunciarlo.

Mentre si trovavano nella sala colloqui, il suo assistito ha provato a darle un bacio, tirandole anche su la maglietta. Lei è riuscita a fuggire in bagno, dopodiché esce e avverte la polizia penitenziaria dell'accaduto. Tornata in sala colloqui, l'uomo continua a molestarla, chiudendola in un angolo e abbassandosi i pantaloni. A quel punto, sentendo l'avvocata urlare, intervengono le guardie. "Non sto facendo nulla di male", ha provato a difendersi. Adesso l'uomo è stato condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti della donna.