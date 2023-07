Violenta il cuginetto di 10 anni e posta il video in una chat di Telegram: 26enne a processo Violenza sessuale e pornografia minorile: questi i reati contestati al ragazzo du 26 anni di Anagni, in provincia di Frosinone.

A cura di Beatrice Tominic

Ha violentato il cugino di 10 anni, ha ripreso la scena e ha postato il video in una chat su Telegram, dal nome "Incesti italiani": sotto accusa un ragazzo di 26 anni di Anagni, in provincia di Frosinone. Nei suoi confronti il pm, al termine del rito abbreviato, ha chiesto una pena di sei anni. Le imputazioni nei confronti del ventiseienne, già ai domiciliari, sono violenza sessuale aggravata e pornografia minorile, come riporta il Corriere della Sera.

Cosa è successo: la violenza

I fatti si sono verificati circa due anni fa ed è emersa dopo il sequestro dei dispositivi di uno dei destinatari del video: gli inquirenti sono riusciti a risalire alla persona che aveva condiviso le immagini delle violenze. A confermare quanto avvenuto è stato lo stesso ragazzino, in un'audizione protetta.

Gli abusi risalgono all'agosto 2021 quando il ragazzo ha trascorso una giornata con il cuginetto, che all'epoca aveva 10 anni: lo ha portato in un luogo appartato e poi ha posato il telefono in un luogo ben definito, forse già deciso in precedenza, inquadrando la scena scelta. A quel punto inizia a spogliarsi di fronte al cuginetto e abusa di lui, riprendendo le violenze.

Il video postato online

Una volta terminate le violenze nei confronti del cugino, il ventiseienne, probabilmente dopo aver rivisto il video, ha deciso di postarlo online, condividendo le immagini degli abusi con altri individui online. Prima di tutto le immagini arrivano in una chat di Telegram che si chiama "Incesti italiani". Poi, però, condivide lo stesso video anche in una chat personale, su Whatsapp, con un altro contatto. Accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una persona minorenne, è accusato anche di pornografia minorile.