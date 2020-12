Ha rapinato e violentato una donna mentre camminava in strada e tornava a casa in via Guicciardini a Roma. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Esquilino, diretto da Stefania D'Andrea, hanno arrestato un ventinovenne africano, che è finito in manette e dovrà rispondere delle accuse a proprio carico. I fatti risalgono alla serata dello scorso martedì 15 dicembre, quando l'uomo ha preso di mira e ha aggredito una quarantaseienne romana. Secondo quanto emerso in sede d'indagine e raccontato dalla vittima, al momento dell'accaduto erano le ore 21.50, la donna stava camminando in strada all'angolo con via Carlo Botta e si trovava nei pressi di un istituto di suore, quando il ventinovenne l'ha aggredita, minacciandola di consegnargli i soldi e tutto ciò che aveva con sé di valore, rapinata e violentata. Subito dopo l'uomo è scappato, lasciando la vittima a terra e facendo perdere le proprie tracce.

L'aggressore rintracciato grazie alle immagini delle telecamere

La donna, scossa, è entrata in una pizzeria, dove ha chiesto aiuto. A soccorrerla il proprietario dell'attività di ristorazione, che ha chiamato la Polizia. Agli agenti la donna ha poi raccontato la violenza subita. I poliziotti hanno raccolto le informazioni necessarie e hanno indagato sull'accaduto, acquisendo le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Passando al vaglio le immagini di quella sera, tornando indietro all'ora esatta dell'accaduto, sono risaliti all'identità del responsabile e lo hanno individuato, sottoponendolo a fermo, in attesa che il giudice convalidi l'arresto. La donna vittima della violenza ha invece dovuto ricorrere a cure mediche. Trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, ha ricevuto una prognosi di una settimana.