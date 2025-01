video suggerito

Vincenzo Grappa scomparso da Roma, il giallo del viaggio per le cure dentali a Bangkok Sembra sparito nel nulla Vicenzo Grappa, 57 anni, partito da Roma il 13 dicembre 2024 con un volo diretto a Bangkok e dopo qualche giorno risultato irragiungibile. La famiglia è preoccupata, lo sta cercando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Vincenzo Grappa scomparso

Vincenzo Grappa è scomparso dopo aver preso un volo da Roma per Bangkok in Thailandia, per sottoporsi a delle cure dentali il 13 dicembre del 2024. Del cinquantasettenne non si hanno più notizie dal 2 gennaio scorso, ultimo giorno in cui i famigliari lo hanno sentito. Poi più nulla, silenzio.

Preoccupati per non riuscire a mettersi in contatto con lui, hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine e hanno lanciato anche un appello attraverso Penelope Odv, associazione che si occupa di dare sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Ad oggi non sappiamo dove si trovi Vincenzo, se sia tornato in Italia o sia ancora in Thailandia.

Chiunque abbia sue notizie è pregato di contattarci al 339 6514799. Vincenzo, dove sei, siamo preoccupati, torna a casa". Non si conoscono i motivi della sua scomparsa, la speranza è che stia bene e che i suoi cari possano riabbracciarlo presto.

L'identikit di Vincenzo Grappa

Vincenzo Grappa al momento della scomparsa aveva cinquantasette anni. E alto 1.72 metri, ha capelli ricci di colore castano e occhi verdi. È ipovedente. Non sappiamo come fosse vestito. Chiunque l'avesse visto o avesse notizie utili può contattare il Numero Unico delle Emergenze 112 o Pronto Penelope 339 6514799 (anche su Whats App e in forma anonima). Qualunque informazione può essere importante per ritrovarlo.

Vincenzo Grappa