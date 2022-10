Vietato il concerto del neomelodico Daniele De Martino a Sezze: “Sicurezza pubblica a rischio” Nuovo stop all’esibizione di Daniele De Martino. Il cantante neomelodico si sarebbe dovuto esibire oggi in un bar di Sezze, ma la Questura di Latina lo ha vietato, annullando lo show.

A cura di Alessia Rabbai

Daniele De Martino (Foto Facebook)

L'esibizione di Daniele De Martino, nome d'arte di Agostino Galluzzo, in programma in un bar di Sezze per oggi, domenica 2 ottobre, non si farà. Ad annullarla è stato il questore di Latina Michele Maria Spina, che ha emesso un divieto nei confronti del neomelodico, per evitare ricadute negative sull'ordine e sulla sicurezza pubblica. La performance dell'artista palermitano si sarebbe dovuta tenere oggi, ma ha ricevuto uno stop, com'era già accaduto per lo show in programma a metà luglio scorso in occasione della festa del Columbro ad Artena. In quel frangente infatti il commissario prefettizio Antonio Orecchio lo aveva vietato dopo una nota diffusa dalla Questura di Roma, per evitare che con la sua esibizione potesse manifestare solidarietà ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi, in carcere e condannati in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte.

"Nelle canzoni di De Martino esaltazione della criminalità organizzata"

Non è la prima volta che Daniele De Marino non può esibirsi, oltre ai divieti riccevuti nel Lazio, il 30 settembre scorso il sindaco di un Comune in provincia di Catanzaro ne ha vietato il concerto, che era in programma durante i festeggiamenti di una festa patronale. La Questura di Palermo ha emesso un avviso orale, perché alcune delle sue canzoni hanno "gravi espressioni visive e verbali che implicano un'istigazione alla violenza, un'esaltazione delle gravi azioni antigiuridiche connesse alla criminalità organizzata, un'accettazione e condivisione di comportamenti e azioni contrari ai valori morali della società civile e lesive delle Istituzioni dello Stato".

Uno dei suoi singoli più criticati è ‘Sei nu pentito', che recita: "Un vecchio amico te lo dice col cuore che sei infame e non vali più niente, sei un pentito, tu ci hai tradito, non vali niente. Sei un pentito, uomo fallito, ti sei dimenticato i compagni".