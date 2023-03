Viene trovato in hotel insieme ad una 14enne che era scappata di casa: denunciato ragazzo di 23 anni All’arrivo degli agenti nel bed and breakfast, il 23enne è scappato: avendolo visto in volto, i poliziotti lo hanno riconosciuto e denunciato.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio

Era scomparsa dal paese nel quale risiedeva, sui Monti Cimini, sul lago di Vico, nel viterbese: dopo aver lasciato un biglietto ai suoi familiari con scritto "Non torno più", aveva fatto perdere le sue tracce. Le ricerche duravano ormai da qualche giorno quando la ragazzina, un'adolescente di 14 anni, è stata ritrovata.

Negli ultimi tempi i controlli per ritrovare la ragazzina si erano concentrati soprattutto nella città di Viterbo: proprio nel centro cittadino, nel tardo pomeriggio di ieri, gli inquirenti hanno ritrovato la giovane, all'interno di un bed and breakfast nel quale si trovava con un ragazzo di 23 anni. Il ragazzo, come riporta Tuscia Web.eu, non appena visti i due agenti è fuggito, ma è stato prontamente riconosciuto e denunciato.

Il ritrovamento della ragazzina

Da giorni le ricerche dell'adolescente stavano continuando incessantemente. Dopo averla rintracciata all'interno di un bed and breakfast di Viterbo, gli agenti hanno fatto irruzione. La ragazzina, all'arrivo degli inquirenti, si sarebbe nascosta all'interno di un armadio presente nella stanza in cui alloggiava nella struttura.

Con lei il 23enne che, invece, si sarebbe immediatamente dato alla fuga correndo via alla vista degli agenti e scavalcando un muretto. Nonostante sia scappato subito, i poliziotti sarebbero comunque riusciti a vedere il suo volto e a riconoscerlo: si tratta di un giovane già noto alle forze dell'ordine con precedenti per furto.

La denuncia della polizia

Deferito all'autorità giudiziaria, il ragazzo dovrà rispondere di sottrazione consensuale di minorenne, reato punito dall'articolo 573 del codice penale che prevede una pena per chiunque sottragga un minore che abbia compiuto 14 anni con il consenso dello stesso, al genitore che ne esercita la poterà genitoriale. La 14enne, invece, è stata portata all'ospedale Belcolle di Viterbo: per lei è stato attivato il percorso rosa.