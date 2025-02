video suggerito

Viene licenziato dall’hotel e dà fuoco alla struttura: denunciato per incendio doloso 26enne Paura a Fiano Romano, dove qualche giorno fa, è divampato un incendio in alcuni locali di un albergo. Dopo le prime indagini è scattata la denuncia nei confronti di un ex dipendente della struttura, per incendio doloso. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio.

Sarebbe stato un ex dipendente ad appiccare l'incendio in alcuni locali dell'albergo che ha preso fuoco qualche giorno fa a Fiano Romano, forse in risposta al licenziamento da parte della struttura. I fatti risalgono alla serata del 21 febbraio, quando è scattato l'allarme all'interno dell'hotel. Sul posto, oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale e, naturalmente, i vigili del fuoco di Montelibretti che hanno iniziato le operazioni di spegnimento ed evacuato parzialmente gli ospiti dell'albergo. Fin da subito la natura del rogo è apparsa sospetta e sono scattate le indagini.

Incendio in hotel: cosa è successo a Montelibretti

I fatti risalgono, come anticipato, alla serata del 21 febbraio quando è scattata la segnalazione la numero di emergenza unico nue 112 dell'incendio nell'albergo di Fiano Romano. I soccorsi si sono precipitati sul posto e hanno provveduto a spegnere le fiamme e a salvare gli ospiti della struttura.

La natura del rogo ha lasciato fin da subito molti dubbi: le fiamme si sono sviluppate contemporaneamente in due locali della struttura, adibiti a deposito di masserizie, che si trovano molto distanti tra loro. Le telecamere di videosorveglianza, inoltre, non avevano ripreso nessuno: probabilmente chiunque avesse appiccato l'incendio conosceva bene la struttura ed era stato ben attento a non farsi vedere. Così sono scattati i controlli per accertare l'ipotesi dolosa dell'incendio.

La denuncia all'ex dipendente licenziato dall'albergo

Le verifiche hanno portato i militari ad indagare su un ventisettenne, ex dipendente dell'albergo dal quale era stato licenziato. Raggiunto e fermato dai militari, è stato sorpreso mentre rientrava a casa con i vestiti ancora sporchi di fuliggine. Portato immediatamente in caserma, ha poi ammesso quanto commesso ai carabinieri, raccontando di aver appiccato il fuoco a causa del recente licenziamento dall'hotel.

Nel corso dei controlli successivi, il giovane è stato trovato anche in possesso dell'accendino antivento utilizzato per dare i locali alle fiamme, sequestrato dai militari. Così nei confronti dell'ex dipendente è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Rieti poiché gravemente indiziato di aver causato un incendio all’interno di un albergo del comune di Fiano Romano.