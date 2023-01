Viene assunta come badante e diventa la compagna dell’anziano: arrestata dopo anni di botte e abusi Alla donna era stato notificato il divieto di avvicinamento all’uomo. Poche ore dopo si è presentata nella sua abitazione, dicendo che non se ne sarebbe andata.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Una donna è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti verso il suo compagno, un signore anziano che l'ha denunciata dopo anni di abusi e vessazioni. La signora, una 60enne, era stata assunta anni fa come badante dell'uomo, un anziano non più totalmente autosufficiente e poco tempo dopo ne era diventata la compagna. Sin da subito però, sono cominciate le violenze: la donna maltrattava l'uomo, picchiandolo e umiliandolo anche più volte al giorno. Comportamenti che diventavano man mano sempre più frequenti e violenti a causa del problema della donna con l'alcol, da cui era dipendente.

Finora l'anziano non aveva mai denunciato mai la donna. Fino a quando dopo anni le cose sono degenerate sempre di più, facendolo temere per la propria vita. A quel punto ha deciso di andare dai carabinieri e raccontare cosa accadeva tra le mura di quella casa. Le indagini svolte dalle forze dell'ordine hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico della donna.

La donna era stata denunciata per maltrattamenti in famiglia. Il giudice del Tribunale di Latina aveva disposto per lei il divieto di avvicinamento a casa dell'anziano. Provvedimento che, però, non è stato rispettato dalla donna, che è tornata nell'abitazione dell'uomo. All'invito di lui ad andarsene, lei ha risposto che non si sarebbe mossa di lì. A quel punto lui ha chiamato il 112, spiegando la situazione e raccontando l'accaduto.

Quando i carabinieri sono arrivati, l'hanno arrestata. Dato che aveva violato il provvedimento, il giudice ha disposto l'aggravamento della misura cautelare, e invece del divieto di avvicinamento è stato disposto l'arresto.