Video sotto la gonna, riprendeva le parti intime delle ragazze incontrate per strada: arrestato L’uomo è stato arrestato ieri a Roma mentre cercava di filmare due ragazze di 14 anni. Sul suo telefono oltre 200 immagini di tante vittime, anche minorenni.

A cura di Simone Matteis

Immagine di repertorio

È stato arrestato ieri, domenica 10 settembre, con l'accusa di aver realizzato materiale pedopornografico, un uomo di 52 anni di nazionalità italiana: oltre 200 tra video e foto che ritraevano le parti intime delle ragazze che incontrava per strada, scattate da sotto le loro gonne. Decine erano le vittime ignare di quanto stesse accadendo alle loro spalle e, per di più, molte di loro erano minorenni.

Il papà di una 14enne ha bloccato l'uomo in pieno centro

Esattamente com'è avvenuto con le due ragazze incontrate domenica in via del Tritone, due cuginette di 14 anni a passeggio col padre di una di loro. È stato proprio l'uomo, infatti, a rendersi conto di quanto stava accadendo, con il 52enne intento a scattare foto e fare video sotto le gonne delle due giovani. Il padre è intervenuto subito bloccando l'uomo e sottraendogli il cellulare, trovandosi tra le mani immagini inequivocabili che ritraevano le parti intime di sua figlia e sua nipote. Da lì ne è derivata un'accesa discussione sedata prontamente dall'intervento degli agenti della Polizia di Roma Capitale, che ha arrestato l'uomo sequestrandogli il telefono. Da un accertamento l'uomo è risultato avere a suo carico analoghi precedenti penali, ed è stato condotto oggi, lunedì 11 settembre, presso l'istituto penitenziario di Regina Coeli, secondo quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Un caso simile a Latina la sera di ferragosto

Quanto accaduto Roma richiama un'altra vicenda, avvenuta lo scorso ferragosto al Lido di Latina. In quell'occasione una ragazza minorenne aveva accusato un malore durante una festa in spiaggia: dopo essere caduta in stato confusionale, la giovane è stata accerchiata da alcuni suoi coetanei che, anziché soccorrerla, hanno approfittato per riprendere le sue parti intime, lasciate scoperte a seguito della caduta e finite in poco tempo su Instagram.

Leggi anche Aggredisce con un coccio di bottiglia una coppia in spiaggia: arrestato un ragazzo di 17 anni

Upskirt: alle origini del fenomeno

Entrambe le questioni richiamano il tema dell'upskirt, il termine specifico dell'ambito cinematografico che indica una ripresa del corpo femminile effettuata dal basso verso l'alto o, comunque, in modo da rendere visibili le parti intime. Il proliferare dei telefoni cellulari ha innalzato incredibilmente la diffusione dell'upskirt nella sfera pubblica, diventata un vero e proprio strumento a disposizione degli amanti del voyeurismo pronti ad alimentare il relativo traffico online di materiale pornografico.