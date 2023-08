Si sente male e casca: invece di aiutarla, gli “amici” filmano le sue parti intime e condividono online I fatti sono accaduti il giorno di Ferragosto, in occasione di una festa in spiaggia Latina. I genitori della giovane, una studentessa minorenne, hanno sporto denuncia: la Procura apre un’inchiesta.

A cura di Teresa Fallavollita

Una festa sulla spiaggia la sera di Ferragosto. Un appuntamento che ragazzi e ragazze generalmente attendono con impazienza, un'occasione per divertirsi, ballare e passare del tempo in compagnia. Ma basta davvero poco per trasformare una serata qualsiasi in giro con gli amici in un'esperienza che si vorrebbe solo cancellare dalla propria memoria.

I fatti il giorno di Ferragosto

Questa vicenda, riportata da Latina Oggi, arriva proprio dalla provincia pontina. Durante una festa al Lido organizzata in occasione di Ferragosto, una giovane studentessa minorenne si sente male a causa del troppo alcol: percependo un senso di stordimento, comincia a barcollare e infine cade per terra sulle ginocchia. Ma ovviamente non è questa la parte peggiore: un suo coetaneo infatti, non solo non le presta aiuto per rimettersi in piedi, né cerca di farla riprendere, ma al contrario approfitta del momento per filmare la scena. Nessun intento goliardico nel ridere della goffaggine della compagna, però: il giovane infatti riprende slip e parti intime della ragazza, rese per un attimo visibili dalla caduta. Finendo a terra, infatti, il vestito si è alzato, lasciando parzialmente scoperte le parti intime. E il giovane, che si trova là con una comitiva di altri adolescenti, cellulare alla mano, non si lascia sfuggire "l'occasione". Non ci pensa nemmeno un attimo, dopo averlo registrato, condivide il video su Instagram visibile una cerchia ristretta di amici virtuali. Sempre secondo quanto riportato da Latina Oggi, il video sarebbe poi stato rimosso, ma ormai era stato visto da numerosi utenti, che nel frattempo lo avevano già scaricato e ricondiviso.

L'inchiesta della Procura

Una volta scoperto il fatto, i genitori della giovane si sono recati a sporgere denuncia. La Procura ha aperto un'inchiesta per identificare il ragazzo che, invece di soccorrere semplicemente la conoscente, ha fatto un video riprendendo le sue parti intime e lo ha poi condiviso sui social.