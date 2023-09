Viale Mazzini, investito davanti agli studi Rai: grave un 63enne L’uomo è stata investito da un’automobile ed è stato trasportato d’urgenza al policlinico Umberto I, in codice rosso. I caschi bianchi stanno acquisendo video e testimonianze per ricostruire il sinistro.

A cura di Beatrice Tominic

La sede Rai in viale Mazzini.

È accaduto nella tarda mattinata di ieri, martedì 12 settembre 2023, verso le ore 11.30: un uomo è stato investito da un'automobile mentre stava attraversando la strada. Lo schianto è avvenuto in viale Giuseppe Mazzini, all'altezza del civico 14, davanti agli studi della Rai.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del I gruppo Prati. Oltre a loro anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso in cura l'uomo, trasportandolo al policlinico Umberto I.

L'arrivo dei soccorsi

Subito dopo l'incidente, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del personale sanitario che hanno trasportato l'uomo al policlinico Umberto I, a poco più di 5 chilometri del luogo dello schianto. Ad una prima occhiata, le ferite riportate dal pedone, un uomo di 63 anni, sono state giudicate gravi: l'uomo è stato accolto in pronto soccorso con un codice rosso.

La dinamica dell'incidente

In breve tempo sono arrivati i caschi bianchi che hanno regolato il traffico lungo la strada e hanno iniziato immediatamente a svolgere i rilievi del caso per cercare di scoprire la dinamica dell'incidente. La carreggiata è rimasta chiusa alla circolazione per qualche ora.

Alla guida dell'automobile, una Nissan Note, un sessantaduenne originario dello Sri Lanka. Oltre ai rilievi svolti immediatamente dopo lo scontro, gli agenti della Locale stanno acquisendo i video registrati dai sistemi di sorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze dei presenti per cercare di ricostruire, nel minor tempo possibile e con chiarezza, quanto accaduto nella mattinata di ieri.