Via Portuense, scontro fra auto e scooter: morto un giovane centauro L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 9: un’auto e uno scooter si sono scontrati lungo la via Portuense. Morto sul colpo il ragazzo che si trovava in sella allo scooter.

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava in sella al suo scooter questa mattina, tra le ore 9 e le 9.30 quando si è scontrato contro un'automobile. L'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, giovedì 2 novembre, lungo la via Portuense, nel comune di Fiumicino, all'altezza di QC Terme. Dopo lo scontro, dal violentissimo impatto, il ragazzo che si trovava in sella allo scooter ha perso la vita.

Qui, nel tratto che si trova davanti al centro commerciale Parco Leonardo, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, sia verso Roma che verso Fiumicino, per i rilievi del caso. Sono pesanti le ripercussioni sul traffico della zona: la strada è la stessa che porta anche al cimitero monumentale più frequentato del solito nella giornata di oggi, nella Commemorazione dei defunti.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena avvenuto lo schianto, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto in breve tempo sono arrivati gli agenti della polizia locale del comune di Fiumicino che hanno iniziato i rilievi del caso per cercare di chiarire la dinamica del sinistro e regolato la circolazione stradale.

Via Portuense, nel tratto in cui è avvenuto l’incidente.

Oltre a loro, hanno subito raggiunto il luogo dell'incidente gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno immediatamente preso in cura il ragazzo che si trovava in sella al motorino. Non hanno impiegato molto tempo, però, a capire che per lui non ci sarebbe stato niente da fare: per lui lo schianto è stato troppo violento e l'impatto si è rivelato fatale. Ha perso la vita poco dopo.

Strada chiusa e traffico deviato

A seguito dell'incidente, gli agenti della polizia locale di Fiumicino hanno immediatamente chiuso il tratto di strada coinvolto nell'incidente per svolgere i rilievi di routine e le indagini per ricostruire il sinistro. Oltre a cercare di ricostruire quanto avvenuto prima dello schianto, i vigili hanno chiuso il tratto di strada e organizzato una circolazione alternativa lungo viale Lago di Traiano.