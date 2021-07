Via del Mare, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail: grave un uomo L’incidente stradale è avvenuto poco dopo le 16 di mercoledì 14 luglio sulla via del Mare. Sul posto i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118 e gli agenti di Polizia Locale per i rilievi del caso. Gravemente ferito il conducente della vettura che si è schiantata contro il guardrail, distruggendosi completamente.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questo pomeriggio a Roma. Una macchina si è schiantata contro il guardrail al km 17.500 della via del Mare, distruggendosi completamente. Il conducente della vettura è stato soccorso dal personale dei Vigili del Fuoco e trasportato dal 118 all'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolte altre vetture e si tratterebbe di un incidente autonomo. Le cause del sinistro, avvenuto poco dopo le 16, sono ancora al vaglio dei vigili urbani: gli agenti dovranno verificare cosa sia accaduto, se l'uomo abbia perso il controllo della macchina per una distrazione, un malore, o per cause imputabili alle condizioni della strada.

Incidente sulla Colombo, morti due giovani

Un altro incidente quello avvenuto questo pomeriggio, che fa allungare la triste lista di incidenti stradali avvenuti negli ultimi giorni nella capitale. Solo qualche giorno fa un grave incidente è avvenuto su via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Canale della Lingua. Due giovani, Alessandro Rega e Antonio Bevilacqua sono deceduti, altri due sono ricoverati all'ospedale in codice rosso. Una tragedia che ha gettato nella disperazione diverse famiglie, disperate per quanto accaduto ai loro cari. Secondo i primi accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia Locale, l'incidente sarebbe stato causato da una delle due auto, passata col semaforo rosso. Illesa la ragazza che si trovava nell'altra macchina, anche se sotto shock per il terribile incidente in cui è rimasta coinvolta.