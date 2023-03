Via del Labaro, cattivo odore da un’abitazione: trovati due cadaveri, forse sono madre e figlio I due corpi sono di una donna nata nel 1929 e di un uomo del 1962, probabilmente madre e figlio. Sul posto è arrivata la Scientifica.

A cura di Beatrice Tominic

La scoperta è avvenuta questa mattina, mercoledì 29 marzo 2023, in via del Labaro, nel quadrante nord della capitale, fra la zona di Grottarossa e Prima Porta, in seguito alla segnalazione dei residenti del quartiere.

Sono stati proprio loro che, avendo iniziato a sentire da tempo un forte e cattivo odore, hanno deciso di allertare le forze dell'ordine. I poliziotti sono arrivati nel luogo indicato nella tarda mattinata di oggi. Gli agenti si sono introdotti in una delle abitazioni in tarda mattinata, verso le 10.45, e hanno in poco tempo hanno avuto l'amara sorpresa: il cattivo odore era causato dalla presenza di due cadaveri all'interno dell'appartamento.

I due corpi: potrebbero essere madre e figlio

Una volta entrati in casa, l'odore è diventato sempre più acre fino a quando non li hanno visti. All'interno dell'abitazione i poliziotti hanno scoperto due cadaveri. In camera, sdraiato sul letto c'era il corpo di una donna del 1929, mentre disteso in terra, sul pavimento della stessa stanza, quello di un uomo nato nel 1962: non si esclude che i due possano essere madre e figlio. Sul letto è stato rinvenuto anche un fucile: non si sa ancora, però, se sia stato utilizzato per sparare in tempi recenti.

Dopo il ritrovamento, nell'abitazione in cui sono stati ritrovati i corpi, oltre agli agenti della Squadra Mobile, sono arrivati immediatamente anche i colleghi della polizia Scientifica che stanno effettuando i rilievi e gli accertamenti di routine. Per fare chiarezza su quanto avvenuto alle due persone trovate prive di vita sono state aperte le indagini: non si esclude ancora alcuna ipotesi.