Via del Corso chiusa da Piazza Venezia a Largo del Tritone: bus perde del liquido oleoso La polizia locale di Roma Capitale oggi pomeriggio ha chiuso temporaneamente via del Corso tra Piazza Venezia a Largo del Tritone per la fuoriuscita di un liquido oleoso da un bus della linea 63, per evitare incidenti.

A cura di Alessia Rabbai

Via del Corso è stata chiusa temporaneamente nel tratto compreso tra Piazza Venezia a Largo del Tritone. A richiedere la chiusura della strada nel pomeriggio di oggi, sabato 28 dicembre, nel cuore del centro storico della Capitale, è stata la fuoriuscita di liquido oleoso da un autobus Atac della linea 63, che presta servizio tra i capolinea Rossellini e Piazza Monte Savello. Non è chiaro con precisione cosa sia accaduto, nel pomeriggio via del Corso era piena di romani e turisti a spasso per le strade dello shopping della Capitale tra le luminare e l'albero di Natale di Piazza del Popolo, a pochi giorni da inizio Giubileo 2025 e con il Capodanno ormai alle porte.

Chiusa via del Corso tra Piazza Venezia a Largo del Tritone

La polizia locale di Roma Capitale ha chiuso via del Corso tra Piazza Venezia a Largo del Tritone verso le ore 16. Le pattuglie del Gruppo I Centro sono intervenute dopo la segnalazione per la presenza di liquido oleoso su strada, fuoriuscito da un autobus, che si è riversato sulla carreggiata. La presenza degli agenti e la chiusura della strada hanno attirato l'attenzione dei passanti curiosi, che si sono domandati cosa stesse accandendo. Si è trattato solo di una misura precauzionale.

Pattuglie nel centro storico per gestire la viabilità

I vigili urbani hanno interdetto il tratto per mettere in sicurezza l’area interessata e per evitare che si verificassero incidenti. Il tratto è rimasto chiuso per consentire agli operai della ditta specializzata di pulire la carreggiata. Per gestire la viabilità e per facilitare il passaggio di veicoli e pedoni nell'area circostante sono state impegnate diverse pattuglie.