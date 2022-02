Via dei Fori Imperiali totalmente pedonale e senza auto: il progetto all’ex vicesindaco di Rutelli Walter Tocci si occuperà del progetto di rilancio dei Fori Imperiali e del Parco Archeologico del Colosseo.

A cura di Enrico Tata

Esponente del Partito Comunista, poi del Pds, dei Ds e del Partito democratico, consigliere comunale a Roma dal 1981 al 1993, vicesindaco e assessore alla Mobilità nella giunta capitolina guidata da Francesco Rutelli, poi deputato e senatore. Una lunga carriera politica e istituzionale quella di Walter Tocci, uno dei protagonisti del cosiddetto ‘Modello Roma', che adesso ricoprirà un ruolo importante anche per il sindaco Roberto Gualtieri. Il primo cittadino ha chiesto infatti all'ex vicesindaco di coordinare il rilancio del progetto della pedonalizzazione dei Fori Imperiali e della realizzazione del Parco Archeologico del Colosseo. "Sono molto contento, ma ne parleremo per bene al momento appropriato. Sicuramente una figura come Tocci può dare uno straordinario contributo ad uno dei progetti più importanti per il rilancio di Roma. Certo abbiamo avuto delle grandi amministrazioni che hanno fatto cose importantissime: quella di Rutelli e Veltroni, che sono dei punti di riferimento. Quindi è chiaro che avere il contributo su un progetto così importante di un protagonista di quella stagione per noi è motivo di grande orgoglio", ha dichiarato il sindaco Gualtieri.

Cosa pensa Walter Tocci della pedonalizzazione dei Fori Imperiali

Walter Tocci ha lavorato molto sulla pedonalizzazione completa di via dei Fori Imperiali e nel 2017 in tal senso scriveva:

Con la metro C si può realizzare la totale pedonalizzazione dell’area. E’ possibile tornare a passeggiare ai Fori ascoltando il rumore dei passi sul selciato, potendo alzare lo sguardo con lo stato d’animo riflessivo dei visitatori del Grand Tour, in un luogo moderno e antico allo stesso tempo, completamente dedicato all’incontro delle persone tra loro e con la storia. La versione originaria del progetto della linea C disegnava sotto l’area dell’antica collina Velia e in connessione con la stazione Colosseo un grande foyer di ingresso al parco dei Fori. All’uscita dalla metropolitana i cittadini troverebbero un grande ambiente di servizi e di accoglienza – oggi totalmente assenti e difficilmente realizzabili in superficie – e potrebbero documentarsi sulla storia antica, vedere un filmato, utilizzare strumenti didattici per i ragazzi ecc., prima di entrare nell’area archeologica all’altezza del Foro della Pace. Questa versione del progetto è stata abbandonata nel 2010 e si va realizzando un’orrenda stazione che ignora il contesto archeologico.

E ancora: