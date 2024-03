Via Crucis al Colosseo 2024: orari, strade chiuse e bus deviati venerdì 29 marzo La viabilità nel centro di Roma cambia in occasione della Via Crucis al Colosseo del Venerdì Santo, in programma dalle ore 21 con Papa Francesco: ecco tutte le strade chiuse e i bus deviati il 29 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Papa Francesco alla via Crucis al Colosseo (La Presse)

Il 29 marzo 2024 dalle ore 21 ci sarà la Solenne Via Crucis al Colosseo a Roma, celebrata da Papa Francesco, in occasione del Venerdì Santo. La viabilità cambia, con strade chiuse, traffico bloccato dalle ore 13 fino alle 23.30, come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità. Oltre alle chiusure di alcune strade per questioni di sicurezza ed organizzative, deviano anche alcune linee Atac. L'area del Parco Archeologico del Colosseo con Anfiteatro Flavio, Foro Palatino e Foro Romano chiuderà eccezionalmente alle visite turistiche dalle 13 di venerdì con ultimo ingresso alle 12, sempre per motivi di sicurezza, fino al termine delle celebrazioni religiose. La Via Crucis sarà trasmessa su Rai Uno in mondovisione.

I varchi di accesso all’area della via Crucis sono in corrispondenza di: via dei Fori Imperiali/ largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi/via Frangipane·, piazza del Colosseo/via Caudia, via di San Gregorio/via dei Cerchi, via dei Fori Imperiali/Clivio di Acilio, via degli Annibaldi/ponte pedonale, via Nicola Salvi/via delle Terme di Tito, piazza del Colosseo/via Labicana, piazza del Colosseo/scalinata che conduce a via Celio Vìbenna, via di San Gregorio/via Celio Vìbenna.

L'elenco delle strade chiuse a Roma per il percorso della Via Crucis 2024

Venerdì 29 marzo in occasione della Via Crucis al Colosseo con Papa Francesco la viabilità cambia: dalle 13 e sino alle 23,30 ci saranno chiusure al traffico su via dei Fori Imperiali; via Cavour (da largo Venosta a largo Corrado Ricci); via degli Annibaldi e via Nicola Salvi; via Celio Vibenna e via di San Gregorio (solo verso Porta Capena. Direzione Colosseo, la chiusura delle due strade arriverà dalle 15).

Orari delle metro e bus deviati il 29 marzo a Roma

In occasione della Via Crucis al Colosseo con Papa Francesco alle ore 13 fino a fine servizio, saranno deviate le linee di bus Atac 51, 75, 81, 85, 87,117 e 118. Il venerdì e sabato, le metropolitane A, B, B1 e C seguono l’orario prolungato, con le ultime corse dai capolinea all’1,30 di notte. Concluso il servizio delle metro, come ogni notte sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la linea C). Sempre il venerdì e il sabato orario lungo anche per il tram 8. Da piazza Venezia, ultima corsa alle 3,29; dal Casaletto alle 3.