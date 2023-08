Vespa Orientalis a Roma: scoperto un nido al Luneur Park nell’area in manutenzione Il nido si trovava all’interno di un “pupazzone di neve” posto nell’area natalizia, in questo periodo in manutenzione. Il nido è stato immediatamente rimosso, ma non si esclude possano essercene altri nelle vicinanze.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra il pupazzo di neve sdraiato su un fianco e a destra le vespe.

Lo hanno trovato per caso, all'interno di un'area chiusa al pubblico del Luneur Park, il Luna Park della capitale che si trova nel quartiere Eur, nel quadrante sud della capitale. Nella zona, l'area natalizia, in questo periodo, si stanno svolgendo dei lavori di manutenzione: è qui che è stato trovato il nido di Vespa Orientalis, specie più pericolosa rispetto a quelle tradizionali, che, ghiotta di rifiuti, negli ultimi anni sta prolificando nella capitale.

Non appena si sono accorti della presenza degli insetti, i responsabili del parco hanno immediatamente richiesto il supporto e l'intervento dell'esperto Andrea Lunerti per stanare le Vespe e rimuovere il nido.

L'intervento dell'esperto

Una volta raggiunto il luna park, dove sembra che già da tempo ci fossero stati avvistamenti, è iniziata la ricerca del nido. "Sempre più difficile stanarle e qui si tratta di proteggere l'incolumità soprattutto dei più piccoli", ha scritto Lunerti sul suo profilo Facebook, facendo riferimento alla presenza di grandi e piccini nel parco divertimenti, soprattutto con la bella stagione.

Il primo intervento è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 21 agosto 2023. Dopo un po' di ricerche, il team guidato da Lunerti è riuscito ad avvistare il nido: si trovava all'interno di una struttura a forma di pupazzo di neve. Tutto colorato di bianco, con il fiocco al collo e una carota al posto del naso, il pupazzo di neve ospitava all'interno della sua pancia il nido con centinaia di vespe. Per rimuovere la colonia è stato necessario girare il pupazzo di neve su un fianco e aprire un varco alla base della scultura, come mostra la foto in basso.