Viaggio nel rifugio dello zoologo Andrea Lunerti: “Oltre 3mila api, le ho salvate tutte io” Fanpage.it ha intervistato Andrea Lunerti, esperto zoologo che salva le api, recuperandole nei centri urbani e portandole nel suo rifugio del Lupo a Morlupo.

Andrea Lunerti, zoologo esperto nella cattura degli animali da anni risponde alle chiamate dei cittadini tra Roma e provincia e interviene per mettere in sicurezza le abitazioni dalle api, portandole nel suo Rifugio del Lupo a Morlupo, che conta oltre 3 milioni di api. Uno spazio immerso tra il verde della vegetazione e accanto ad una riserva naturale. Intervistato da Fanpage.it racconta come nasce e in cosa consiste il progetto di salvataggio delle api dalle aree urbane e non solo. Si tratta di esemplari che provengono da aspirazioni e recuperi.

Api che avevano scelto come luogo per costruire le loro ‘casette' sottotetti, intercapedini, cassette delle tubature o dei cavi della corrente. Posti non sicuri né per loro stesse né per le persone. "I clienti che ci chiamano spesso sono preoccupati, perché da una parte vogliono liberare la propria casa dalle api e metterla in sicurezza, dall'altra però non vogliono che venga fatto loro del male. Noi interveniamo per aiutarli a ‘sbarazzarsene' e al tempo stesso le salviamo. Quando arrivano qui, nel nostro rifugio, ad ogni casetta che le ospita diamo un nome, e nella maggior parte di casi è quello della persona che ci ha chiamati per dar loro una nuova vita".

Il progetto di salvataggio delle api

Il progetto di salvataggio delle api dalla aree urbane, spiega Lunerti, è un'idea che poi si è realizzata, che è nata quindici anni fa. "Ho iniziato a costruire degli speciali aspiratori pensati apposta per poter recuperare le api". Lunerti ha spiegato che il suo è un lavoro "faticoso e pericoloso" e che il rischio di farsi veramente male e finire in ospedale è sempre dietro l'angolo. "Nonostante indossiamo nelle protezioni su tutto il corpo non siamo esenti da punture, noi cerchiamo di metterci nelle condizioni di rischiare il meno possibile". Proprio per questo lo zoologo invita i lettori a fare molta attenzione nel caso in cui si dovessero trovare di fronte a nidi di api o altri insetti in casa a fare molta attenzione e ad evitare il ‘fai da te': "Gli insetti quando si sentono attaccati sono pienamente consapevoli che stiamo cercando di ucciderli e di conseguenza si difendono".

