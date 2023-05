Versano detersivo nella fontana di Terracina: la vasca è piena di schiuma Nella notte tra sabato e domenica qualcuno ha riempito di detersivo la fontana di piazza della Repubblica a Terracina, provincia di Latina. Indagini in corso.

A cura di Enrico Tata

Un mare di schiuma all'interno della vasca storica. Nella notte tra sabato e domenica qualcuno ha riempito di detersivo la fontana di piazza della Repubblica a Terracina, provincia di Latina. E così, come si vede in una fotografia pubblicata dalla pagina Instagram ‘Sei di Terracina se', si mostrava all'indomani ai cittadini.

Lavori in corso per rimuovere la schiuma dalla fontana

Gli addetti del Comune stanno ancora lavorando per rimuovere tutte le bolle di sapone e gli uomini delle forze dell'ordine stanno esaminando i video registrati dalle telecamere di sicurezza della zona per tentare di risalire all'identità dei responsabili del gesto.

I commenti dei cittadini sulla fontana piena di schiuma

Tantissimi i commenti dei cittadini sotto al post che mostra la fontana colma di schiuma, come quello di Patrizia: "Ho il disprezzo più profondo per questi individui che per mettersi in mostra con cretinate simili rovinano monumenti e luoghi. Bisogna intervenire con severità e dare un giusto esempio di disciplina e rispetto. Sono dei vandali senza cognizione di intelletto, punizione severa e senza ripensamenti i poverini sapevano ciò che facevano". E ancora, scrive Michela: "Le telecamere erano in funzione mi auguro….. Una sanzione esemplare ci vuole a questo punto, perché il senso civico manca del tutto".

Leggi anche Rogo di Primavalle: 50 anni fa i fratelli Mattei morivano carbonizzati a 8 e 22 anni

Ancora ignoti i responsabili dell'atto vandalico

Per il momento, almeno stando a quanto si apprende, i responsabili non sono stati ancora individuati. L'atto vandalico, come detto, sarebbe stato compiuto nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 maggio. Le indagini sono tuttora in corso.