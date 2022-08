Ventotene, ha un malore e annega mentre fa snorkeling: muore ragazzo di 20 anni Il giovane, un 20enne romano in vacanza a Ventotene, stava facendo snorkeling quando, probabilmente per un malore, è annegato.

A cura di Beatrice Tominic

Si era appena tuffato in acqua e stava facendo snorkeling quando ha avuto un malore: è morto così ad appena 20 anni un ragazzo romano in vacanza all'isola di Ventotene. La tragedia è avvenuta nel corso della mattinata di oggi, sabato 27 agosto, poco distante dal porticciolo dell'isola di Ventotene.

L'annegamento

Il ragazzo, classe 2002, si era appena tuffato nel porticciolo dell'isola con tanto di maschera e boccaglio calati sul volto, pronto ad iniziare una sessione di snorkeling, disciplina che consiste nell'osservazione del fondale marino. Quasi subito dopo essersi immerso in acqua, però, il giovane ha perso conoscenza ed ha iniziato a scendere verso il fondale, probabilmente colto da un malore. Ad allertare i soccorsi, sono stati gli amici che si trovavano con lui: dopo il tuffo, non lo avevano più visto risalire in superficie e si sono allarmati.

I soccorsi e le indagini

Arrivati sul posto in breve tempo, gli operatori medico sanitari del 118 hanno provato a rianimare il giovane, senza successo, per quasi un'ora. Per il ragazzo, ormai annegato, non c'era più nulla da fare: il corpo è stato recuperato. Immediatamente sono partite le indagini: adesso sarà compito della Capitaneria di Porto cercare di fare chiarezza su quanto accaduto. Intanto il procuratore di turno della procura di Latina, provincia in cui rientra l'isola di Ventotene, è stato informato dell'accaduto: spetterà a lui, invece, scegliere se disporre o meno l'autopsia sul corpo del giovane ragazzo annegato e verificare l'ipotesi, fino ad ora più accreditata, della morte per annegamento causata da un malore improvviso.