Vento forte a Roma, domani cimiteri chiusi per controllo sugli alberi Il 26 novembre chiusi i cimiteri del Flaminio e del Verano per controlli di sicurezza; l’ordinanza dopo la tragedia di Monteverde, dove una donna è morta travolta da un albero.

A cura di Nico Falco

Domani, 26 novembre, resteranno chiusi i cancelli dei cimiteri del Verano e del Flaminio: lo ha disposto il Comune di Roma, per precauzione visti i forti venti che si prevedono e per consentire i controlli sulle alberature all'interno. L'ordinanza arriva poche ore dopo la tragedia che si è consumata nel quartiere Monteverde, dove un albero è crollato e ha travolto una donna, uccidendola sul colpo.

Nel dispositivo firmato dal sindaco Roberto Gualtieri si richiama l'allerta gialla diramata ieri dalla Protezione Civile, "con venti da forte a burrasca e localmente di burrasca forte". Inoltre, il bollettino meteo nazionale prevede "un attenuazione dei fenomeni a iniziare dalla serata, fermo restando il perdurare dell'allertamento regionale fino alla giornata di domani".

É stata quindi disposta "per la giornata di domenica 26 novembre la chiusura dei cimiteri Verano e Flaminio al fine di far compiere le valutazioni sulle alberature affette da condizioni di significativo ammaloramento e realizzare le idonee attività di messa in sicurezza". Gli interventi dovrebbero concludersi entro la mattina del 27 novembre, giorno previsto per la riapertura al pubblico, "ferma l'avvenuta cessazione dell'allerta gialla per vento".

Gualtieri dispone, infine, che a dare esecuzione all'ordinanza sia Ama, "anche adottando in vista della riapertura dei cimiteri e della sua costanza, autonomi e puntuali provvedimenti di limitazione del traffico pedonale e veicolare, e di organizzazione della viabilità interna con percorsi protetti, in ragione della progressività degli interventi di messa in sicurezza".