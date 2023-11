Albero travolge una donna mentre cammina: è morta sul colpo Una donna di 82 anni è morta dopo essere stata travolta da un albero: è successo nel quartiere Monteverde a Roma. La donna stava camminando. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Nella giornata di oggi, sabato 25 novembre, è morta una donna: l'anziana è stata travolta e uccisa a Roma da un albero. L'incidente si è verificato alle 10.30 nel quartiere Monteverde e precisamente in via di Donna Olimpia al civico 60. Sulla base di quanto diffuso dall'agenzia di stampa Adnkronos, la vittima aveva 82 anni e stava camminando sul marciapiede quando è caduto l'albero.

Gli operatori sanitari hanno provato a rianimarla per oltre mezz'ora

La pianta si è spezzata a circa 1,5 metri da terra. Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori, per l'anziana non c'è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari del 118 hanno provato per oltre mezz'ora di rianimarla. Purtroppo non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Non è chiaro che tipo di ferite abbia riportato.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per 0micidio colposo

La Procura di Roma ha così aperto un fascicolo: il capo d'imputazione è omicidio colposo. Al momento non c'è alcun indagato: è stato infatti aperto a carico di ignoti. Il pubblico ministero di turno, Eugenio Albamonte, ha effettuato un sopralluogo insieme alle forze dell'ordine. Sono infatti intervenuti i carabinieri della Forestale. L'indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo.

Gli inquirenti hanno deciso di sequestrare l'albero caduto. Nel frattempo hanno deciso di disporre l'autopsia sul corpo della donna che potrà chiarire cosa possa averla uccisa. Per il momento non si conosce l'identità della vittima.