Vento a Roma: da nord a sud cadono alberi sulle strade. Si ribalta una pompa di benzina Nella scorsa notte si battuto su Roma e le zone vicine un forte vento: stamattina sono molti gli alberi caduti sulle strade. Danneggiata anche una pompa di benzina.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Instagram "Welcome to Favelas"

Nella scorsa notte, sulla città di Roma e sulle zone limitrofe si è abbattuto un forte vento: nella mattina di oggi, 11 gennaio, su alcune strade di Roma, da nord a sud, il traffico è rallentato a causa della presenza di alberi caduti sulla carreggiata. Nella zona in cui si trova il policlinico Gemelli, fra via Trionfale e Balduina, una pompa di benzina è stata danneggiata dal vento: come si vede nella foto, pubblicata sul profilo instagram di "Welcome to Favelas", il pilastro su cui si reggeva la tettoia è stato sradicato dal vento ed è caduto sull'asfalto.

Le notizie sulla viabilità per quanto riguarda gli alberi e le carreggiate chiuse, invece,sono state comunicate su Twitter da Luceverde Roma che aggiorna costantemente i guidatori e le guidatrici sullo stato delle strade della città. Il primo caso che Luceverde Roma ha comunicato nella mattinata di oggi, appena dopo le 7.30, riguarda la presenza di alberi sulla carreggiata di via di Grottarossa, all'altezza di via Flaminia, nella zona nord della capitale, che hanno contribuito a creare rallentamenti e code nella zona. Circa un'ora dopo, è stata rilevata la presenza di alberi caduti sulla careggiata anche nella zona a sud della città, fra via di Decima all'altezza di via Fermo Ognibene: anche qui il traffico è in rallentamento.

Carreggiate chiuse, traffico deviato e code sulle strade della capitale

Non sono state le uniche vie interessate dalla presenza di alberi sulla strada. Dopo le ore 9 Luceverde Roma ha pubblicato altri tweet che segnalano la presenza di alberi sulla strada anche in via del Forte Bravetta all'altezza Via Troiani; ad ovest in via Francesco Aquilanti e lungo la via Aurelia in direzione Civitavecchia, all'uscita per Fregene. A Roma, invece, nella zona del Circo Massimo, su viale delle Terme di Caracalla in direzione di piazza di Porta Capena, l'albero di alto fusto caduto sulla complanare ha portato alla chiusura della carreggiata centrale: dalle ore 9, da oltre 2 ore, il traffico è deviato sulla carreggiata centrale.