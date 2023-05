Venticinquenne cade dal monopattino e muore: nessuno si ferma a soccorrerlo Sesta vittima della strada in monopattino degli ultimi 24 mesi tra Roma e provincia. Domenica notte un 25enne è stato trovato morto, nessuno lo ha soccorso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ragazzo di venticinque anni bengalese è morto mentre era alla guida del suo monopattino elettrico in via Casal del Marmo a Roma. I drammatici fatti risalgono alla notte di domenica scorsa 21 maggio e si sono verificati nel quadrante Nord della Capitale. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, l'uomo è caduto a terra, quando sono arrivati i sanitari era già deceduto. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera nessuno tra gli automobilisti di passaggio, pur vedendolo riverso sull'asfalto, si sarebbe fermato a soccorrerlo. Sul luogo dell'accaduto dopo la segnalazione è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha cercato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita.

I vigili urbani stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto, non si esclude al momento che sia rimasto vittima di un incidente stradale. Forse un'auto lo ha travolto per poi scappare, lasciandolo a terra gravemente ferito. È al vaglio degli investigatori la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112: non si esclude infatti che chi abbia chiamato l'ambulanza se ne sia andato senza fermarsi per strada ad aiutarlo e potrebbe essere accusato di omissione di soccorso. Il venticinquenne morto domenica notte è ad oggi la cinquantottesima vittima della strada deceduta tra Roma e la sua provincia e la sesta morta in monopattino negli ultimi ventiquattro mesi.