“Venite nel mio bar, non chiedo il green pass”: multato titolare e chiuso locale a Ostia Chiuso un bar di Ostia per il mancato rispetto della normativa anti Covid e sul green pass.

A cura di Enrico Tata

"Venite nel mio bar, vi faccio entrare senza green pass", aveva scritto sul suo profilo Facebook. E qualche giorno prima aveva contribuito ad organizzare una manifestazione non autorizzata di attivisti no green pass nella zona antistante al suo locale a Ostia. Proprio da quel sit in sono partiti gli accertamenti da parte degli agenti di polizia, che hanno scoperto i post pubblicati su Facebook dal titolare del locale. Sui social, infatti, quest'ultimo invitava la cittadinanza a partecipare alla manifestazione all'interno del suo bar e assicurava che non avrebbe chiesto la certificazione verde per entrare.

Questa mattina gli agenti della polizia di Stato del X Distretto Lido hanno notificato al titolare del bar un provvedimento del questore di Roma relativo alla sospensione della licenza per sette giorni con chiusura dell'esercizio commerciale. Qualche giorno prima, inoltre, i poliziotti avevano effettuato un controllo amministrativo all'interno del locale e avevano riscontrato che il titolare non rispettava minimamente la normativa anti Covid e anche per questo, quindi, è stato multato. Infine è stato sanzionato perché trovato sprovvisto di green pass.

I poliziotti hanno chiuso anche un altro bar a Roma, questa volta a Torre Maura, ma le carenze riscontrate sono state in questo caso di tipo igienico sanitario. In collaborazione con gli ispettori del Sian della Asl Roma 2 gli agenti hanno contestato una violazione per carenze strutturali di tipo igenico e hanno disposto la chiusura del locale. Stesso provvedimento per un bar che si trova in zona Lunghezza, periferia est della Capitale.