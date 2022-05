Vendita di orologi di lusso finisce nel sangue, 30enni si accoltellano a vicenda: uno è gravissimo Un uomo, piantonato in ospedale, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Indagini sono in corso per accertare la dinamica dell’accaduto.

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Casalotti e della sezione radiomobile della compagnia Roma Cassia con l'accusa di tentato omicidio. Secondo le prime informazioni, avrebbe accoltellato un 39enne con cui si era visto per una compravendita di tre orologi di lusso. Anche il 34enne è rimasto ferito nello scontro: lui e la vittima si sarebbero colpiti a vicenda con un coltello a scatto. L'arrestato ha riportato diverse ferite all'addome. Ricoverato anche lui in ospedale, l'arresto è stato convalidato dai carabinieri. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per chiarire meglio cosa è successo e cosa abbia portato i due ad accoltellarsi a vicenda.

I due si sono incontrati nell'appartamento di proprietà della vittima per una trattativa su tre costosi orologi, nella zona di Casal Selce. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, fatto sta che avrebbero cominciato a litigare, forse per delle divergenze. Nel corso della discussione le cose sono degenerate ed è spuntato un coltello a scatto – che poi è stato repertato e sequestrato dai carabinieri – col quale si sarebbero colpiti entrambi. Il più grave è proprio il 39enne: l'uomo ha ricevuto diverse coltellate all'addome, ed è stato portato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, dove è tutt'ora ricoverato in rianimazione. La prognosi è riservata, le sue condizioni sono gravissime. Come detto, anche il 34enne ha riportato varie ferite all'addome. Si trova al pronto soccorso dell'Aurelia Hospital in codice rosso, dove è piantonato dai carabinieri.