Vendevano online auto inesistenti, poi sparivano dopo aver ricevuto l’acconto: denunciati Due uomini pubblicavano annunci di auto su siti di vendita online, salvo poi sparire una volta ricevuto l’acconto dal compratore. Sono stati denunciati per truffa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Due uomini sono stati denunciati per truffa dai carabinieri di Vignanello. Si tratta di un 28enne e un 60enne, che avevano l'abitudine di vendere auto non in loro possesso. Dopo aver ricevuto un bonifico di qualche migliaia di euro come acconto, sparivano, non rispondendo più alla loro vittima. La denuncia di una di loro ha permesso di ricostruire il modus operandi ma soprattutto di risalire all'identità dei due, che sono stati denunciati per truffa. Si è scoperto che avevano già ingannato altre persone usando lo stesso metodo.

Le indagini dei carabinieri di Vignanello, piccolo comune in provincia di Viterbo, sono partite quando una delle vittime dei due uomini ha sporto denuncia. I truffatori avevano messo l'annuncio di un'auto su un sito di vendite, facendo finta che la vettura fosse la loro. L'uomo l'aveva vista, e aveva deciso di comprarla: per fermarla, aveva versato ai due circa 3mila euro di anticipo. Appena ricevuti i soldi, i due però sono spariti. Hanno smesso di rispondere ai messaggi del compratore, e ovviamente non gli hanno mai fatto avere nessuna auto. Dopo numerosi tentativi di contatto, l'uomo ha deciso di denunciarli. E così è andato dai carabinieri di Vignanello per spiegare l'accaduto e vedere se c'era un modo per recuperare il denaro.

Non appena l'uomo ha sporto denuncia, i carabinieri hanno fatto partire le indagini. I militari hanno scoperto che i due erano soliti pubblicare su internet annunci di auto in vendita: dopo aver ricevuto l'acconto però, sparivano, ed era impossibile rintracciarli. Tramite i movimenti bancari però, i carabinieri sono riusciti a rintracciarli. Una volta che i due sono stati identificati, è scattata una denuncia per truffa.