video suggerito

Vende quattro Rolex per 360mila euro, ma viene pagata con soldi fotocopiati: la truffa ai Parioli Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato. La donna si è accorta della truffa solo quando l’uomo era già uscito di casa. Non è stato ancora rintracciato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha comprato quattro Rolex del valore di 360mila euro e oggetti in oro per duemila e 500 euro. Peccato che abbia pagato con banconote false, lasciando l'ex proprietaria dei preziosi con solo un mucchio di carta in mano. La truffa, ben orchestrata dall'uomo, è avvenuta a Roma, nella zona dei Parioli. Solo pochi giorni prima un altro uomo era stato truffato sempre nello stesso modo: indagini sono in corso da parte degli agenti del commissariato Vescovio per vedere se i due episodi siano collegati.

L'episodio è riportato da Il Messaggero. La vittima, una donna residente ai Parioli, aveva messo un annuncio su internet per vendere i quattro orologi, dal valore totale di 360mila euro. Era stata contattata dal truffatore, che si era detto interessante ad acquistare i Rolex e alcuni oggetti in oro. Aveva proposto alla venditrice un prezzo, che lei ha fatti valutare a un esperto orologiaio. Ritenuta la somma congrua, la donna ha accettato di incontrare l'acquirente, che il 5 giugno si è presentato alla sua abitazione con una valigetta contenente il ‘denaro'.

Elegante, gentile, di bell'aspetto: la signora non aveva proprio pensato che dietro quell'uomo affabile ci fosse in realtà un esperto in truffe. L'uomo, visti gli orologi, ha consegnato la valigetta con il denaro: sopra aveva messo dei soldi veri, per non destare sospetti, ma sotto c'erano tutte banconote false. Fotocopiate, di carta. La donna si è poi accorta della truffa, ma solo quando il signore era uscito di casa. Subito ha chiamato la polizia, ma di lui non c'era più nessuna traccia.

Leggi anche Aveva appena comprato un Rolex in gioielleria: uomo di 72 anni rapinato ai Parioli

Gli agenti adesso stanno vagliando le telecamere di sorveglianza presenti in zona per vedere se possano fornire immagini utili a identificare l'uomo. Per ora il truffatore non è stato ancora rintracciato, e non si esclude che sia stato sempre lui a colpire in zona, sempre con lo stesso modus operandi.