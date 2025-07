Festeggia il 20esimo compleanno al volante senza patente: si ferma e aggredisce i carabinieri

Tutto è iniziato il giorno del ventesimo compleanno di un ragazzo che, per l'occasione, ha organizzato una serata in compagnia di tre amici. Erano le 4 di qualche notte fa quando il festeggiato si è messo alla guida di un'automobile, senza avere la patente. Quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma li hanno notati, mentre in quattro attraversavano via Cristoforo Colombo all'angolo con via Laurentina a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata a forte velocità, si sono messi ad inseguirli. Il gruppo però si è dato alla fuga, senza fermarsi e, anzi, accelerando.

Folle inseguimento all'Ardeatino

È così che è scoppiato un folle inseguimento nel corso del quale le due automobili hanno percorso le vie della zona. Da Piazzale Ardigò, proseguendo in direzione piazzale del Caravaggio sono diverse le strade battute dalle auto, con ripetute violazioni al Codice della Strada da parte dei fuggitivi. Le due macchine si sono fermate soltanto una volta raggiunta via Sartorio, in prossimità di via Ardeatina, dove il veicolo si è fermato, fortunatamente senza danni.

Una volta fermi, però, i ragazzi che si trovavano nella macchina in corsa si sono avvicinati ai carabinieri, nonostante questi ultimi avessero loro imposto di restare all'interno. Hanno iniziato a spintonarli e minacciarli, facendo di tutto per non farsi identificare. Il festeggiato, in particolare, ha ha afferrato per il collo un carabiniere mentre l'amico, ventiduenne, ha aggredito gli altri militari con pugni e calci.

L'arresto dei carabinieri all'Ardeatino

Alla fine i militari sono riusciti a fermare le persone nell'automobile grazie anche ad altri colleghi arrivati in loro aiuto. Vista la situazione a rischio, hanno dovuto fare ricorso all’uso di spray urticante in dotazione, che consentiva di metterli definitivamente in sicurezza. I quattro carabinieri feriti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale San Giovanni e al Vannini e sono stati dimessi con 25, 10, 3 e un giorno di prognosi.

I due dei ragazzi in auto, un ventenne e un ventiduenne, sono finiti al tribunale di piazzale Clodio. Sono stati denunciati a piede libero con le accuse sono di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.