Velivolo cade in mare a Marina di Minturno: paura per il pilota, soccorso dai bagnanti Attimi di panico sulla spiaggia di Marina di Minturno, in provincia di Latina. Un piccolo velivolo si è schiantato in mare davanti ai bagnanti, che hanno soccorso il pilota.

Un autogiro a due posti è caduto in mare davanti la spiaggia di Marina di Minturno a Latina. Attimi di panico, con il velivolo fuori controllo che ha cominciato a perdere quota e ed è poi precipitato in acqua, sotto gli occhi sbigottiti dei bagnanti, che si stavano godendo quella che doveva essere una tranquilla giornata di mare. Quella che poteva finire in tragedia, è stata però una storia a lieto fine: il pilota è fortunatamente uscito illeso dal piccolo velivolo, e non ha riportato ferite, anche se comprensibilmente era sotto shock per quanto accaduto.

Nel video si vede il pilota dell'autogiro cercare di mantenere il velivolo in posizione per tentare un atterraggio di fortuna in acqua. Ha evitato di andare sulla spiaggia dove in quel momento erano presenti tantissime persone a guardare il tramonto, in modo da non ferire nessuno e limitare il più possibile i danni. Ha quindi deciso di tentare l'atterraggio in acqua, a pochi metri dalla riva. Non appena è caduto, diversi bagnanti si sono tuffati in acqua per aiutarlo, estraendolo dal mezzo e aiutandolo ad uscire. L'uomo fortunatamente ha riportato solo lievi ferite, è uscito dal velivolo praticamente illeso, anche se spaventato per l'incidente. Cosa sia successo e come mai l'autogiro sia caduto, ancora non è chiaro: forse un guasto al rotore, ma saranno gli accertamenti a fare luce su quanto accaduto.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per la rimozione del mezzo e i sanitari del 118 per assistere il pilota. Le operazioni, data la loro complessità, sono durate diverso tempo, con i pompieri che hanno portato via il velivolo guasto.