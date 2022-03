Vedere la fioritura dei ciliegi a Roma per l’Hanami 2022 all’Orto Botanico e al Laghetto dell’Eur Come ogni anno, in questo periodo ricomincia la fioritura dei ciliegi sakura, tanto amata nella cultura giapponese. Due posti in cui dedicarsi all’hanami a Roma sono l’Orto Botanico e il parco del Laghetto dell’Eur.

A cura di Beatrice Tominic

Dalla pagina Facebook "Museo Orto Botanico di Roma"

Come ogni anno, è arrivato il periodo in cui tornano a fiorire le piante. E, come ogni anno, ricominciano le visite nei luoghi in cui ogni cittadina e cittadino di Roma si può assistere all'hanami e contemplare la fioritura dei ciliegi, chiamati in giapponese Sakura, in tutta la loro bellezza: lo stesso termine hanami, significa letteralmente guardare i fiori, godere della vista della fioritura primaverile.

I luoghi in cui assistere a questo spettacolo della natura sono davvero tantissimi anche in città. Nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 aprile, ad esempio, l'Orto Botanico dell'Università La Sapienza di Roma apre le sue porte ai visitatori e le visitatrici. Come molte cittadine e cittadini romani già sanno anche il Laghetto dell'Eur offre un'esperienza indimenticabile fra i ciliegi che si trovano nel parco.

Vedere la fioritura dei ciliegi all'Orto Botanico di Roma

Come ogni anno anche nel 2022 è possibile assistere alla fioritura dei ciliegi durante le giornate evento dell'Hanami all’Orto Botanico. Per il 2022 l'Orto Botanico ha organizzato due giornate per potersi calare al massimo nella cultura giapponese, sabato 9 e domenica 10 aprile, grazie ad un programma fitto di appuntamenti, fra visite guidate all'Orto Botanico e a tre voci nel giardino giapponese, incontri dedicati allo stile compositivo del giardino giapponese, la cerimonia del tè a cura del Centro Urasenkela e un ciclo di conferenze organizzate dalla Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe.

A queste prime proposte, si aggiungono le mostre: la prima, Bonsai, Suiseki e Kusamono, è presentata alla Serra Espositiva; un'altra, dal titolo HANAMI – Immaginazione sostenibile. Scultura tra Natura e Artificio, è organizzata dal corso di Scultura di Belle Arti di Roma e curata dalla professoressa Alessandra Porfidia e, infine, nella Serra Espositiva si può visitare anche l'esposizione Hanakago e ikebana: accogliere la bellezza, con protagonisti cesti di bambù, insieme alle piante e ai fiori simbolo della primavera giapponese, organizzata con l'Ohara ALU Study Group/ Studio Arti Floreali.

Oltre a questi incontri, infine, sono organizzati anche un "nippon market" con piante, bonsai e kokedama, kimono e dolci a cura del Festival del Verde e del Paesaggio e alcuni laboratori di origami per bambini curati dal Centro diffusione Origami: per prenotare i più piccoli ai laboratori basta andare all'infopoint non appena arrivati all'Orto Botanico.

Dove: Largo Cristina di Svezia, 23A

Largo Cristina di Svezia, 23A Orari : Sabato 9 e domenica 10 aprile, in due differenti fasce orarie dalle 9 alle 13.30 o dalle 13.30 alle 18 .

: Sabato 9 e domenica 10 aprile, in due differenti fasce orarie o . Biglietto: I biglietti si possono acquistare sia alla biglietteria sul posto che online(consigliabile online per la capienza massima da rispettare) al costo di 10 euro. Sono previsti anche biglietti gratuiti per i bambini fino ad 11 anni e per persone diversamente abili dotati di tesserino sanitario.

Hanami 2022 a Roma: il laghetto dell'Eur

Un altro posto incredibile in cui poter assistere all'hanami nel 2022 è il Parco del Lago dell'Eur, colloquialmente conosciuto come Laghetto dell'Eur, un parco nel quadrante a sud della città di Roma che permette di contemplare, gratuitamente, la fioritura dei ciliegi. Intorno al Lago che si estende nel cuore dell'Eur, infatti, ci sono numerose piante di ciliegio che, proprio in questa stagione, aprono i loro fiori dai toni del rosa e del bianco e permettono a chiunque li veda di contemplarli, godendosi i colori e i profumi della primavera che sta per tornare nella città eterna.

Per assistere al magico spettacolo tanto amato nella cultura nipponica occorre recarsi nel parco proprio in questa stagione, nelle settimane dopo metà marzo alle prime di metà aprile. Una curiosità che non si può non conoscere è che i ciliegi sakura che si trovano nel parco, nella Passeggiata del Giappone, sono arrivati nel 1959 proprio da Tokio.

Una volta arrivati nel parco, infine, ognuno può scegliere come e quanto calarsi nella cultura giapponese e dedicarsi all'osservazione dei fiori. Si può arrivare la mattina e andare via la sera, dopo il suggestivo tramonto oppure trascorrere sul prato un pranzo al sacco veloce o un vero e proprio pic-nic. Chi vuole, invece, può anche sedersi soltanto, per meno tempo, su una panchina leggendo un libro mentre i più social possono dedicarsi a scattare foto agli alberi in fiori e a se stessi mentre si è incorniciati dai fiori.