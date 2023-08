Vede la ex al bar con un uomo e lo aggredisce con un manganello: Daspo Willy per un 47enne di Frosinone La violenza è avvenuta lo scorso giugno davanti a un bar di Ferentino (Frosinone). Il 47enne è accusato di lesioni aggravate dai futili motivi e porto abusivo di armi.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto di repertorio

Il Questore della provincia di Frosinone, Domenico Condello, ha adottato il Daspo Willy nei confronti di un 47enne frusinate che lo scorso giugno davanti a un bar di Ferentino aveva violentemente aggredito un uomo, a suo dire "colpevole" di essere in compagnia di una donna con la quale aveva avuto una relazione in passato. Il Daspo Willy è un provvedimento che prevede l'inasprimento delle pene per il reato di rissa e il daspo dai locali pubblici e di intrattenimento in caso di denunce o condanne per atti di violenza proprio fuori dal locale.

L'aggressione a giugno

L'episodio di violenza è avvenuto lo scorso giugno davanti a un bar di Ferentino, comune della Valle del Sacco (provincia di Frosinone). Il 47enne del frusinate si trova in macchina con la madre e l'attuale moglie quando nota, seduta ai tavolini esterni al locale, una donna con la quale in passato aveva avuto una relazione. In compagnia di un uomo. Accecato da un'immotivata possessività, il 47enne parcheggia allora la macchina davanti ai due, infastidendoli con i fari abbaglianti. Il 50enne, innervosito dalla provocazione, dopo aver fatto cenno al conducente di abbassare le luci si alza e si avvicina alla macchina: a quel punto l'aggressore scende e comincia a colpirlo con un manganello telescopico di ferro, facendolo svenire al suolo.

Il Daspo Willy

L'uomo dovrà difendersi dall’accusa di lesioni aggravate dai futili motivi e dall’uso di un’arma, per il cui porto abusivo pure è stato richiesto il rinvio a giudizio da parte del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. Intanto, nei suoi confronti è stato adottato il Daspo Willy: "L’adozione del daspo urbano – si legge in una nota – rappresenta l’ennesimo segnale da parte del questore Domenico Condello, di prevenire e contrastare ogni comportamento che possa turbare il sereno vivere sociale".