Vasto incendio a Tragliata: le fiamme distruggono una falegnameria Sono 50 gli interventi in cui sono stati impegnati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. A Tragliata le fiamme hanno bruciato sterpaglie e distrutto una falegnameria.

A cura di Alessia Rabbai

I vigili del fuoco sul posto per l’incendio a Tragliata

Un vasto incendio è divampato in via Alberto Tulli a in zona Tragliata a Roma. Il rogo si è originato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 luglio, nel quadrante Nord Ovest della Capitale, al confine con la sua provincia. Secondo le informazioni apprese erano poco prima delle ore 16 quando il fuoco è partito da alcune sterpaglie che, complici il vento e le altissime temperature della giornata di oggi da bollino rosso, ha attecchito e si è diffuso alla vegetazione circostante. Le fiamme hanno distrutto una falegnameria, fortunatamente senza ferire né intossicare nessuno. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma sul posto all'altezza del civico 74 sono arrivate tre squadre e un'autobotte. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio sono andate avanti per diverse ore. Presente durante l'intervento anche il direttore operazioni di spegnimento e il capo turno provinciale.

Cinquanta gli interventi dei vigili del fuoco

I vigili del Fuoco del comando provinciale di Roma solo nella giornata di oggi sono stati impegnati in una cinquantina di incendi, che sono divampati tra il territorio della Capitale e nella sua Area metropolitana. Si tratta di roghi che hanno interessato sterpaglie, boschi e vegetazione, ma che per fortuna non hanno coinvolto nessuno. I pompieri dalle 13 alle 16.30 hanno lavorato a Magliano Romano in via del Carmine, per domare un rogo di sterpaglie e nel Comune di Cave, in via della Ripa nei pressi dell'ex depuratore, dove le fiamme hanno distrutto il tetto di un'abitazione e minacciato le case circostanti. Paura tra i residenti del Comune che conta circa 10mila abitanti, la protezione civile a supporto nelle operazioni ha spiegato che "la situazione è drammatica".