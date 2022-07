Vasto incendio a Cave vicino all’ex depuratore: “A rischio le abitazioni” La Protezione Civile: “Situazione drammatica a Cave”.

A cura di Enrico Tata

La Protezione Civile di Cave fa sapere che i volontari sono al lavoro per domare un vasto incendio divampato nei pressi dell'ex depuratore. "Purtroppo è una situazione veramente drammatica. A rischio anche le case circostanti. Ci stanno arrivando numerose segnalazioni. Grazie a tutti. Siamo già attivi", si legge sulla pagina Facebook della Protezione Civile.

I vigili del fuoco fanno sapere che dalle 14.30 di oggi tre squadre e un'autobotte sono impegnate presso il comune di Cave in via della Ripa per un vasto incendio di bosco e sterpaglie. "È stato richiesto l'intervento del DOS per coordinare le operazioni di spegnimento", si legge nella nota.

Il comune di Cave, 10mila abitanti, si trova a Sud Est della Capitale, tra Valmontone e Palestrina.