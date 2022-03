Vasto incendio a Latina, nuvola di fumo nero visibile a distanza di chilometri: costa sta bruciando Un vasto incendio è scoppiato all’interno di uno stabilimento industriale di Latina Scalo e per la precisione in via Gloria. A fuoco cassonetti di plastica.

A cura di Enrico Tata

Un vasto incendio è scoppiato all'interno di uno stabilimento industriale di Latina Scalo e per la precisione in via Gloria. Stando a quanto si apprende, avrebbero preso fuoco alcuni contenitori di plastica, probabilmente dei cassonetti. Non sono ancora chiare le cause del rogo, ma dal luogo dell'incendio si sta alzando una densa nuvola di fumo nero, visibile anche a distanza di chilometri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Aprilia e di Latina, che stanno cercando di circoscrivere il rogo. Per il momento non risultano persone coinvolte, ma i pompieri stanno lavorando per fare in modo che le fiamme non raggiungano le abitazioni che si trovano nei dintorni.