Contagi in aumento in tutta Italia e anche nel Lazio, probabilmente a causa della variante Delta del coronavirus. Ma nella regione della Capitale il rischio complessivo, secondo le valutazioni dell‘Istituto Superiore di Sanità, rimane basso. Sei regioni sono invece classificate a rischio medio: si tratta di Abruzzo, Campania, Marche, Veneto, Sardegna, Sicilia e le due province di Trento e Bolzano. Secondo gli esperti "la circolazione della variante Delta è in aumento in Italia. Questa variante sta portando ad un aumento dei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi".

L'esperto a Fanpage.it: "Lazio una delle Regioni che sequenzia di più"

Spiega a Fanpage.it Francesco Luchetta, fisico, cogestore della pagina Coronavirus analisi e dati scientifici: "I dati di prevalenza ISS si basano su un campione non troppo grande e con dubbi sulla sua effettiva rappresentatività, quindi vanno presi sempre con cautela. Il Lazio almeno è una delle regioni col maggior numero di sequenze (106 buone per l'analisi nell'ultimo report). Prendendo per buoni i dati del report la presenza della variante delta è a circa il 23% in Italia e al 35% nel Lazio. Inoltre la prevalenza della variante delta è in rapido aumento, quindi la dei casi degli ultimi giorni significa sicuramente un aumento di casi da variante delta. Sicuramente questo accade anche per via della maggiore contagiosità della variante delta".

Contagi in aumento nel Lazio, ma ricoveri ancora in calo

Nel Lazio i contagi sono lievemente in aumento. Negli ultimi due giorni i casi sono tornati sopra quota 100 e ciò non accadeva da oltre due settimane. Nei prossimi giorni vedremo se questo trend di crescita sarà confermato. Per il momento, in una settimana sono stati registrati 100 casi in più rispetto alla settimana precedente (589 contro 484 calcolato nella settimana tra il 2 e l'8 luglio e in quella precedente). Per quanto riguarda il tasso di incidenza ogni 100mila abitanti questo aumento è praticamente ininfluente: incidenza a 8 casi ogni 100mila abitanti la scorsa settimana e 10 in questa. Come detto, sarà importante valutare nei prossimi bollettini della Regione se verrà confermato l'aumento dei casi registrato negli ultimi due giorni. L'assessore D'Amato aveva previsto, del resto, una crescita marcata dei contagi, a causa della variante Delta, entro le prossime due settimane.

Per il momento continua invece il calo dei ricoveri e dei ricoveri in terapia intensiva: oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 33 e quelli nei reparti ordinari erano 135. Due mesi fa, a maggio, erano rispettivamente 250 circa e 1700 circa.